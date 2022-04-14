مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 12.. علاء وهدير يستغلان فقدان ذاكرة يوسف

دارت أحداث الحلقة 12 من مسلسل في بيتنا روبوت 2، بطولة هشام جمال وشيماء سيف، بعد استيقاظ يوسف من الإغماء، بعد تعرضه للحادث بسبب زوجته سارة.

ملخص مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 12

وبدأت الحلقة من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، بمشهد يوسف وسارة زوجته، تحاول جعله يتذكر من خلال تعريفه على اختراعاته مثل الروبوت لذيذ وزومبا، لكن بسبب أن الأخيرة قررت خلع البروكة، فشعر يوسف بالرعب منها، وبدأ في الجري،في إطار كوميدي.

وخلال الحوار تحاول زومبا إخبار يوسف، أن سارة هي السبب في الحادث، لكن سارة تحاول أن تصرخ لمنع زوجها من معرفة الأخبار.

ويذهب يوسف إلى الشركة، ليقابل السكرتيرة هدير، وكانت تتناول الطعام على مكتبها، الأمر الذي يرفضه يوسف، لكنه تعامل معها باحترام شديد جعلها تشعر بالاستغراب.

قابل يوسف المهندس علاء الذي أعلن أنه رئيس مجلس إدارة شركة، ويحاول أن يغازل سيدة متقدمة للعمل، خلال دخول يوسف، الأمر الذي جعل علاء يشعر بارتباك، وعندما حاول تفسير الموقف ليوسف، أخبرهم أن لا يتذكرهم.

استغل علاء وهدير الموقف، وجعل يوسف يعمل كـ«أوفيس بوي»، لكن هادي العامل يخبر يوسف بالحقيقة لكنه لا يصدقه ويخبر علاء وهدير، ما يجعلهم يطردون هادئ من العمل.

وفي نفس الوقت، يستغل علاء الموقف ويطلب من يوسف طرد زوجته من العمل، بينما قامت هدير بطلب توقيع على ترقيتها، وعندما سألهم عن أهمية توقيعه، قالوا أن هذا هو من قوانين الشركة.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، ويتمّ في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي

وهو من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.