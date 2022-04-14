ما زال مسلسل في بيتنا روبوت 2 يتصدر قائمة المشاهدات، مع تطور أحداثه، إذ فقد «يوسف» ويجسد دوره الفنان هشام جمال، الذاكرة فيما تحاول زوجته سارة وتلعب دورها ليلى أحمد زاهر والروبوت زومبا ولذيذ، مساعدته في استعادة ذاكرته، مما زاد من المواقف الكوميدية المتلاحقة بين الروبوتات و«يوسف» الذي لم يعد يعرفهم، لذا زادت عمليات البحث عن المسلسل عن مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 13 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 13

ومواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 13، نستعرضها كما يلي، تُعرض للمرة الأولى في الساعة 6.20 مساءً على قناة الحياة، والإعادة في الساعة 1 صباحًا، فيما الإعادة الثانية تكون في الساعة 10.30 صباحًا في اليوم التالي للعرض.

«سارة» تحاول منع «زومبا» من إخبار «يوسف» بالحقيقة

وشهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل في بيتنا روبوت 2 محاولة «زومبا» والتي تجسد دورها الفنانة سيماء سيف، إخبار يوسف، أن زوجته «سارة» هي سبب الحادث الذي تعرض له وفقد الذاكرة، لكن «سارة» تمنعها من ذلك، وعندما يذهب «يوسف» إلى الشركة تتغير معاملته مع جميع العاملين بها، وعندما يعلم العاملون في الشركة بحالته الصحية، يحاولون استغلال الموقف بكل الطرق للاستفادة من امتيازات الشركة التي كان يرفضها «يوسف» قبل فقدانه الذاكرة.

يذكر أنَّ مسلسل في بيتنا روبوت 2 من بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة.