مفاجآت كبيرة تناولها مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي، جعلته يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مرة، الأمر الذي جعل الكثيرين من محبي الكوميديا وعشاق المسلسل يبحثون عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 14 والقنوات الناقلة، حرصًا منهم على متابعة المسلسل والذي استحوذ على إعجاب الكثيرين خلال الموسم الرمضاني.

واهتمامًا من «الوطن» بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 14 والقنوات الناقلة، والتي جاءت كالتالي:

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 14 والقنوات الناقلة

وحصلت مجموعة قنوات ON على حقوق بث مسلسل الكبير أوي 6، والذي يتم إذاعته في توقيت مثالي بشكل كبير، إذ أنه يتم عرض الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام الساعة 6:20 مساءً، ليتزامن مع توقيت الإفطار، فيما يتم عرض الإعادة الأولى من المسلسل في تمام الساعة 1:50 صباحًا.

ويتم عرض الإعادة الثانية منه في اليوم التالي في تمام الساعة 2 ظهرًا، كما تحرص قناة ON دراما على عرض المسلسل أيضًا ولكن بعد أن يتم إذاعته أولًا على قناة ON E.

تردد قناة ON E

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11861

- معامل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي

- تصحيح الخطأ: 6 / 5

- الجودة: HD