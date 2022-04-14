حلقوم يفجر مفاجأة في مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 13

بينما كان يبحث حزلقوم عن أم ابنه حلقوم في مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 13، يفاجئ الكبير بأن هناك من يسرق الكثير من الأشياء من منزله، فبعد أن سُرق منه رأسان من المواشي الخاصة به، وكذلك عبائته، والحذاء والتمثال الأيقوني، يلجأ إلى نصب فخ لهذا اللص، بوضع جميع المشغولات الذهبية والأموال على الطاولة كطعم حتى يسطيع أن يقبض عليه.

حلقوم يسرق مكي في مسلسل الكبير أوي 6

وبعد أن قام الكبير بنصب الفخ لإيقاع الحرامي به في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 13، توجه الحرامي وهو متخفيا لمكان الذهب والأموال، وعندما يقترب منها يخبره الكبير بأن يظل واقفا مكانه، ما يجعله يهرب منه في حمام السباحة، وعنما يخرج من المياه، يفاجئ الكبير بأنه حلقوم، ولكن تغير مظهره على الإطلاق، ليتيبن أنه لا يشبه حزلقوم عى الإطلاق، ما يعني أنه لن يكون ابنه.

بعد ذلك، يستجوب الكبير حلقوم ليخبره أن والده هو الشخص الذي يعمل مع حزلقوم، وفعل ذلك حتى يستطيع سرقة الدوار، ما جعل الكبير يتصل بحزلقوم حتى يعود ليعرف أن حلقوم ليس ابنه.

نرمين الفقي طليقة حزلقوم في مسلسل الكبير أوي 6

وشاركت الفنانة نرمين الفقي في الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 6، ولعبت دور طليقة حزلقوم، بعد أن توجه لها ليسألها ما إذا كانت هي والدة ابنه حزلقوم أم لا، لنكتشف أنه تعرض للإيذاء منها بسبب غيرتها الشديدة عليه.

وتحاول نرمين الفقي أن تستعيد علاقتها مع حزلقوم مرة أخرى، ليخبرها أنه سيقوم بفعل ذلك إذا كانت هي والدة ابنه، وعندما تكتشف أنه تزوج امرأة أخرى وأنجب منها تطارده هو وهجرس في اللوكيشن، ممسكه بمسدس.