لص يسرق مواشي أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 13

بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الكبير أوي 6 باستمرار حزلقوم في البحث عن هوية أم ابنه، بعد أن ذهب إلى الفنانة أسماء جلال في المكتبة، لتنهره عندما تراه، لأنه كان السبب في خروجها من جروبات السيدات المهتمات بحقوق المرأة «الفيمنست».

وفي مشهد آخر من مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 13 يأتي فزاع ليخبر الكبير ومربوحة أن اثنتين من المواشي قد سرقهما لص، ثم يقوم الكبير بالدخول على الفيسبوك، ليجد الحرامي يعلن عن بيع تلك المواشي، ثم يخبره فزاع أنه قام بشراء 2 من المواشي من هذه الصفحة، ليخبره الكبير بأن يعيد المواشي، ويحاول الحصول على الأموال من اللص الذي خدعه.

مربوحة تكتشف سرقة أشياء أخرى من الكبير

وبعد أن أعطى الكبير الأيباد خاصته لمربوحة، تخبره أن الصفحة نشرت عدد من المعروضات الأخرى للبيع، وعندما تخبره بمواصفاتها، يكتشف الكبير أن جميع تلك الأشياء ملك له.

ومن بين المعروضات تلك، يجد الكبير أن التمثال الأيقوني الخاص به والذي يضعه في ساحة الدوار قد تم سرقته، وبالنظر لمكانه يجد ابنه العترة يقف مكانه، وبسؤاله عن سبب وقوفه في هذا المكان، يخبره أن هناك مجموعة من الأشخاص قاموا بأخذ التمثال وأخبروه أن يقف مكانه حتى لا يكتشف الكبير سرقته.