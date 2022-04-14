نجوم مسلسل الكبير أوي 6 يروون التحديات وكواليس اختيار «مربوحة»

قالت الفنانة رحمة أحمد، التي تؤدي دور مربوحة في المسلسل الكبير أوي 6، إنها لا تتوقع تحقيق أي شيء ولكنها تفعل المطلوب منها، لافتة إلى أن التمثيل مع الفنان أحمد مكي لطيف خاصة أنه فنان طيب ومتعاون وساندها كثيرا، موضحة أن اللهجة الصعيدية كانت صعبة عليها ولكنها تعلمت بقدر استطاعتها.

خوف من ردورد أفعال الجمهور

وأوضح الفنان محمد سلام، القائم بدورس هجرس في مسلسل الكبير أوي 6، خلال استضافته في برنامج «دراما مصر» المذاع على فضائية «Extra News»، وتقدمه الإعلامية الشابة آية لطفي، أن الجزء السادس من الكبير أوي مختلف تماما حتى بعد العودة بـ 7 سنوات، موضحا أن تذكر الأشخاص للجمل التمثيلية له توفيق من الله مؤكدا أنه يحاول دائما أن يؤدي أفضل ما عنده، مواصلا: «أنا لحد أول يوم رمضان كنت خايف، وغياب دنيا سمير غانم ده تحدي كبير أوي خصوصا إنها مكنتش معانا كمان في الجزء الخامس، ورحمة أحمد أول مرة معانا وهي ماشاء الله موهوبة».

طريقة اختيار مكي لرحمة أحمد

وأكد الفنان محمد سلام، القائم بدورس هجرس في مسلسل الكبير أوي 6، أن المخرج أحمد الجندي والفنان أحمد مكي شاهدوا الوجوه الجديدة في المسارح، واتفقوا على رحمة أحمد، لافتا إلى أنه عمل مع أحمد مكي من خلال رؤيته يعمل في المسرح وهذا أيضا حدث مع الفنان هشام إسماعيل، مواصلا: «الكوميدي بيبقى رد فعله على الممثل أفضل، وفي ممثل بيكون حلو في إطار وسيء في إطار تاني، وأنا عاوز أركز في الكوميدي».

خوف من المقارنة بين مربوحة ودنيا سمير غانم

وأكد المخرج أحمد الجندي، أنه كان يتمنى نجاح الوجوه الجديد التي ظهرت في الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، موضحا أن أكثر شخصية صعبة هي الفنانة رحمة أحمد التي ظهرت في شخصية مربوحة زوجة الكبير، لأن الجمهور مرتبط بشخصية الفنانة دنيا سمير غانم.