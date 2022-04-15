بعد تطور الأحداث ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي الذي يتم عرضه يوميا عبر شاشة قناة cbc وهنا تعرف على مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 14 والقنوات الناقلة.

حيث أن مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 14 والقنوات الناقلة سيكون محط اهتمام الجمهور لمعرفة آخر تطورات العلاقة بين الثنائي آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داوود وليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد.

مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 14 والقنوات الناقلة

وسيكون موعد عرض الحلقة الجديدة، مساء اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء حصريا على شاشة قناة cbc وبعدها سيكون موعد الاعادة الأول بعد منتصف الليل في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق؛ أما موعد الإعادة الثانية فسيكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع صباح اليوم التالي.

أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 13

وكانت قد شهدت الحلقة الماضية توتر علاقة آدم مع حبيبته وظهور بوادر حبه مع ليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد والتي كشفتها حبيبته، وهذا سبب في أزمة كبيرة بينهم.