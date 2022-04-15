مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 13.. آسر ياسين ومحمد شاهين في رهان على داود

تطورت الأحداث بشكل كبير في الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي، التي شهدت مفاجآت لبطلي العمل آسر ياسين وأحمد داود، التي جرى إذاعتها عبر شاشة قناة cbc، وهنا تعرف على آخر تطورات مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 13.

كان مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 13، شهد قضية جديدة تولاها مكتب المحاماة الخاص بفريدة، التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، لكن كانت القضية مختلفة، لأن الدفاع والخسم اختارا نفس المكتب لتولي القضية.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 13

القضية عبارة عن أختين بينهما أزمة بسبب الميراث، واحدة اختارت المحامى زين، الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين لتولي قضيتها، والأخرى اختارت قدري الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين.

بذلك أصبح زين وقدرى وجها لوجه فى قضية واحدة، لكن زين قرر أن يعطي القضية لأدم، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، لكن حينها تدخل قدرى، وطلب من زين أن يدخلا فى رهان على هذه القضية، وإذا فاز بها يحصل على أدم للعمل معه، وبالفعل وافق زين.

رهان فى سوتس بالعربي على داود

لكن وسط هذا الرهان، تفاجئ أدم بما يحدث، وأخبر زين قدري، بأنه إذا فاز لن يحصل منه على أى شيء لأنه لا يجد معه ما يريده.