تفاصيل مقتل أم وطفلتها طعنًا وخنقًا في طنطا.. «الدهب طلع صيني»

تفاصيل جديدة تشهدها واقعة العثور على جثة ربة منزل وطفلتها مخنوقتين، وملقتين في ترعة قرية الرجدية، التابعة إلى مركز ومدينة طنطا، وذلك بعد اختفائهن في ظروف غامضة منذ 5 أيام، وهي الواقعة التي أصابت الأهالي بالصدمة نظرا لبشاعة الجريمة، وحدوثها في شهر رمضان.

كشفت مصادر أمنية، أن تحرير محضر اختفاء ربة المنزل وطفلتها منذ 5 أيام، وبعد العثور على جثمانهما في ترعة الرجدية، تم توسيع دائرة الاشتباه، واستدعاء شقيق الأم وسماع أقواله، وتبين أنه ليس مرتكب الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة شاب في العقد الثالث من عمره و3 من أصدقائه، وكان هناك تعاملات تجارية مع الضحية، إذ أنها تعمل في تجارة الملابس.

وكشف رضا الطنطاوي، شقيق المجني عليها، وخال الطفلة ملك، أن 4 متهمين قاموا بالتعدي على شقيقته بمطواه وألقوا بجثمانها في الترعة، ثم قاموا بمطاردة طفلتها ملك في حقل قمح وخنقوها ثم ألقوا بجثتها في الترعة هي ايضا، ولكن على بعد كيلو مترا من جثمان والدتها.

شراء ملابس

وأوضح في التحقيقات، أن المتهم سائق توك توك، كانت تستأجره من أجل شراء ملابس من مدينة المحلة، ويوم الواقعة أخذت معها طفلتها ملك، وبعد شراء الملابس وفي طريق العودة، أقنعها بضرورة السير من طريق آخر، بدلاً من الطريق الرئيسي، وذلك بسبب وجود كمين مرور ويخشى مصادرة التوك توك، وفوجئت شقيقته بوجود 3 أشخاص في انتظارها وقاموا بالتعدي عليها بسلاح أبيض مطواه، بطعنها 3 طعنات في الصدر والبطن وجرح قطعي في الجانب، ثم بعد ذلك مطاردة الطفلة ملك في حقل القمح، حتى تمكنوا من الإمساك بها وخنقها ثم بعد ذلك إلقاها في الترعة، وذلك خوفًا من افتضاح أمرهم وكشف الجريمة.

وأشار شقيق المجني عليها، أن المتهمين طمعوا في الذهب الذي مع شقيقته، ظنا أنه أصلي ولكنهم اكتشفوا أنه صيني بعد الجريمة، واستولوا على 5 آلاف جنيه كانوا معها، والهاتف المحمول، ولازوا بالهرب، مشيرا إلى أن أن شقيقته لديها طفلين، محمد وملك، وقبل الحادث بيوم كان قد وعدتهما بشراء ملابس العيد.

أمن الغربية يكشف ملابسات الواقعة

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، يفيد العثور على جثتين في ترعة الرجدية، التابعة إلى مركز طنطا، وبالفحص تبين أن جثة الأولى ربة منزل، تدعي «سماح.أ»، وتبلغ من العمر 38 عامًا، والثانية ابنتها وتدعي ملك حسن، وتبلغ من العمر 10 سنوات، مقيمين في منطقة العجيزي، بدائرة أول طنطا، وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تم ضبط أحدهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.