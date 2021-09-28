أمن الغربية ينجح في استرداد قطعة أرض مغتصبة لإقامة مجمع مدارس عليها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مسؤولي الجهات التنفيذية من تدشين حملة أمنية مكبرة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات، لاسترداد قطعة أرض مغتصبة من جهة غرباء تقع على مساحة 18 قيراطا بنطاق عزبة لونا قمر بطريق الدائري «المحلة - المنصورة» لاستغلالها لإقامة مجمع مدارس حكومي للنفع العام.

أمن الغربية يسترد قطعه أرض مغتصبة لمدة 3 سنوات

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقى إخطارا، من العقيد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بخروج طواقم أمنية بالتنسيق مع اللواء محمد عبد الوهاب السعدني رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة وعدد من مسؤولي الوحدة المحلية بقرية الدواخلية، لتنفيذ قرار استراد قطعة أرض أملاك دولة اغتصبها مجهولون وإعادتها للنفع العام واستكمال مشروع بناء مجمع مدارس للخدمة الأهالي بذات المنطقة المشار إليها.

لجان خاصة لمتابعة تطبيق قرارات حصر وإعادة الأراضي

ووجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بتفعيل دور اللجان الخاصة لمتابعة تطبيق قرارات حصر وإعادة أراضي أملاك الدولة فضلا عن الوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وفي ذات السياق، وجه رئيس المدينة العمالية رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمرور على المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش وخلافه للتأكد من مدى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

كما أسفرت المتابعات عن تحرير 37 محضرا متنوعا منهم 13 محضر كمامة و12 محاضر إشغال طريق و11محضر نظافة ومحضر بيئة ومصادرة 5 شيشة وإعدام 25 كوبا زجاجيا و4 قلب شيشة، كما جرى تطهير وتعقيم 82 مسجدا و4 مقرات للوحدات المحلية و3 موقف سيارات ومكتب بريد الشهيدي ومكتب بريد الهياتم ومبنى الوحدة البيطرية بالعامرية ومكتب السجل المدني ومكتب بريد دمرو.