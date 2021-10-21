أمن الغربية يوافق على حضور 2000 مشجع لمباريات غزل المحلة بالدوري العام

أرسلت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية، خطابا رسميا، اليوم، إلى مجلس إدارة نادي غزل المحلة أفاد بالموافقة الأولية على السماح بدخول 2000 مشجع من النادي لمباريات الفريق في الدوري العام لكرة القدم خلال موسم 2021 -2022.

تفاصيل تأمين مباريات غزل المحلة بحضور الجمهور

وأفاد مسؤول أمني، بأنه جرى عقد لقاء خاص بين مسؤولي مجلس إدارة نادي غزل المحلة واللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، لتحديد الآليات الأساسية لمراحل تأمين محيط استاد نادي غزل المحلة بداية من أبواب شركة غزل المحلة الخارجية ومحيط إستاد حمام السباحة الأوليمبي، مرورا بالأبواب الفرعية والرئيسية المؤدية لدخول الجمهور وفريق الكرة في مباريات الدوري التي تنطلق بداية من 25 أكتوبر.

9 طواقم أمنية ثابتة ومتحركة لتأمين استاد غزل المحلة

وتابع المسؤول الأمني بأنه سيتم تخصيص 9 طواقم أمنية ثابتة ومتحركة مدعومه بدوريات من الشرطة والمدرعات وقوات الأمن المركزي لإنجاح عمليات بث مباريات الدوري العام وإدارة منظومة المباريات بشكل حضاري يكفل الأمن والسلامة داخل استاد غزل المحلة .

2000 مشجع لكل فريق خلال مباريات الدوري العام

الجدير بالذكر، أن رابطة أندية المحترفين أعلنت الموافقة على حضور 2000 مشجع لكل فريق خلال مباريات الدوري العام والسماح بدخولهم بشرط الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة .