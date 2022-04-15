 ارتفاع أسعار خام الحديد في الصين 4% نتيجة انتعاش الطلب المحلي

ارتفعت العقود الآجلة لخام الحديد القياسي في الصين بنحو 4%، اليوم الجمعة، ما أدى إلى محو معظم خسائر الأسبوع الماضي، حيث عززت المصانع الإنتاج بفضل تحسن آمال الطلب واستئناف النقل بعد تخفيف الإغلاق.

وأظهرت بيانات من مؤسسة «ماي ستيل» للاستشارات أن معدلات استخدام السعة للأفران العالية في 247 مصنعًا للصلب في جميع أنحاء البلاد بلغت 86.42٪ هذا الأسبوع، ارتفاعًا من 84.95٪ في الأسبوع السابق، ما يعد أعلى مستوى منذ أواخر يوليو في عام 2021، وفقا لما ذكرته «رويترز».

وقفزت العقود الآجلة لخام الحديد، الأكثر نشاطًا في بورصة داليان للسلع، للتسليم في سبتمبر، بنسبة 3.9٪ إلى 925 يوان (145.19 دولار) للطن، وارتفعت بنسبة 2.9٪ إلى 916 يوان عند إغلاق السوق، مسجلة تراجعا بنسبة 0.3٪ خلال الأسبوع.

زيادة دولارًا في الخام

أظهرت البيانات التي جمعتها شركة «ستيل هوم» الاستشارية أن خام الحديد بنسبة 62٪ ارتفع دولارًا ليصل إلى 153 دولارًا للطن أمس الخميس.

وقال زو جيكيو، المحلل في شركة «جينروي» إن: «مصنعو الصلب يستأنفون الإنتاج بناءً على توقعات بتجديد الطلب في القطاعات الأساسية».

وزادت العقود الآجلة لفحم الكوك في داليان بنسبة 2.8٪ إلى 3152 يوانًا للطن، وارتفعت أسعار فحم الكوك بنسبة 1.1٪ إلى 4217 يوانًا للطن.

خطط الحكومة

وافقت الصين على 32 مشروعًا استثماريًا للأصول الثابتة هذا العام، بإجمالي 520 مليار يوان، وتدرس خططًا حالية لتوسيع الاستثمار في قطاع التصنيع.

فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لحديد التسليح لمواد البناء في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، لتسليم أكتوبر، بنسبة 1.3٪ لتصل إلى 5049 يوانًا للطن.

وقفزت اللفائف المدرفلة على الساخن، المستخدمة في السيارات والأجهزة المنزلية، بنسبة 0.9٪ لتصل إلى 5198 يوان للطن.

ارتفاع الاستهلاك

كما ارتفع الاستهلاك الواضح لمنتجات الصلب الرئيسية بما في ذلك المادتين في الصين بنسبة 3.5٪ اعتبارًا من الخميس عن الأسبوع السابق، وفقًا لحسابات «رويترز» بناءً على بيانات الإنتاج والمخزون التي التزمت بها شركة «ماي ستيل».

وارتفعت العقود الآجلة للفولاذ المقاوم للصدأ في شنغهاي بنسبة 0.4٪ لتصل إلى 19835 يوان للطن.