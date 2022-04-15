يتزايد البحث حول مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 14 والقنوات الناقلة، مع الترقب الشديد للجمهور من أجل استكمال متابعة الأحداث وتفاصيل الشخصيات، خاصة مع تطور العلاقة بين «طارق» الذي يؤدي دوره الفنان نور النبوي و«ولاء» المجسدة شخصيتها الفنانة سلمى أبو ضيف.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل راجعين يا هوى العديد من التطورات بالأحداث، حيث اتحاد أولاد وأعمام «أبو الهنا»، رغم العدواة، من أجل الوقوف أمام «بليغ»، الذي يجسد شخصيته الفنان خالد النبوي، بعدما عاد إلى مصر مطالبًا بميراثه من والده بعدما تراكمت عليه الديون.

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 14 والقنوات الناقلة، فهي كالآتي:

- يعرض مسلسل خالد النبوي عبر شاشة «دي إم سي» في الساعة 9:25 مساءً بتوقيت القاهرة، ولكن حسب موعد المملكة العربية السعودية يكون في تمام الساعة 10:25 مساءً.

- ويعاد مسلسل راجعين يا هوى عبر قناة DMC في الساعة 4:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 5:30 صباحًا وفقًا لتوقيت السعودية.

- ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل راجعين يا هوى، عرض المسلسل للمرة الثانية على قناة «CBC» في الساعة 2:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و3:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

- كما تكون الإعادة الخاصة بالعمل الرمضاني في الساعة 2:15 مساءً.

- ويمكن متابعة مسلسل خالد النبوي ونور عبر منصة Watch it.

تفاصيل مسلسل راجعين يا هوى

ومسلسل راجعين يا هوى هو من بطولة عدد من نجوم الفن، أبرزهم خالد النبوي وابنه نور، والذي يعد اللقاء الأول بينهما على الشاشة الصغيرة، كما يشارك بالعمل وفاء عامر وسلمى أبو ضيف ونور وهنا شيحة وأنوشكا.