خناقة «طارق» في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13 بسبب «ولاء»

يستمر مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي في الحلقة 13، في سرد أحداثه المثيرة، فبعدما كانت «ولاء» كثيرة التشاجر مع ابن عمها «طارق»، تحسنت العلاقة السيئة، والحديث بينهما أصبح كله خيرًا، حتى أنهما تقابلا معًا في أحد الأماكن الخارجية، قبل أن يتتبعها أحد زملائها في الجامعة، والذي تقدم لخطبتها ورفضته، ليقرر أن يأخذها وتحدث «الخناقة» بينه وبين «طارق».

مقابلة «طارق وولاء» في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13

بدأ لقاء «طارق وولاء»، في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13، بأحد الكافيهات، وتحدث لها عن تفاصيل ذهابه رفقة عمه «بليغ» إلى الإسكندرية، ومقابلتهما للسائق الذي هرب إلى ميناء إسكندرية بعد وفاة والديهما، وحاول الهروب من الحديث بسبب تحذير عمه «بليغ» من إبلاغ التفاصيل لأي شخص.

«طارق» يدافع عن «ولاء»

كان «طارق» في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13 بطولة خالد النبوي، على وشك أن يحكي التفاصيل لكن توقف فجأة، بسبب دخول الشاب زميل «ولاء» بالجامعة، الذي تقدم لخطبتها قبل ذلك ورفضت، طالبًا منها أن تأتي معه وسحبها بيده، ودافع عنها «طارق»، منهالاً عليه بالضرب، في المشكلة التي انتهت بقسم الشرطة.