الطماطم بـ 5 جنيهات.. شعبة الخضر والفاكهة تعلن الأسعار الحقيقية لـ50 صنفا

أصدرت شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، اليوم، قائمة تضم الأسعار الحقيقة لأكثر من 50 صنفا من الخضر والفاكهة المتداولة في الأسواق، بحسب حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة.

وقال إن هذه القائمة تم إرسالها مجلس الوزراء وتهدف إلى ضبط الأسعار التي استغلها بعض التجار لتحقيق مزيد من الأرباح علي حساب المواطن، وحصلت «الوطن»، على نسخة منها كالتالي:

أسعار الخضر

- تباع الطماطم بسعر تراوح ما بين 5.5 و11.5جنيه للكيلو.

- تباع البطاطس بسعر تراوح 2.5 و 4.25 جنيه للكيلو.

- يباع البصل بسعر تراوح ما بين 1و2 جنيه للكيلو.

- تباع الكوسة بسعر تراوح بين 2.5 و3.5 جنيه للكيلو.

- جزر بدون عروش يباع بسعر تراوح ما بين 1.5و3.5 جنيه للكيلو.

-فاصوليا تباع بسعر تراوح ما بين 5 و7جنيهات.

- باذنجان بلدي يباع بسعر تراوح ما بين 5 و7 جنيهات للكيلو.

- الباذنجان الرومي يباع بسعر تراوح ما بين 2.5 و4.5 جنيها للكيلو.

- الباذنجان الأبيض يباع بسعر تراوح ما بين 6 و8جنيها للكيلو .

- فلفل رومي بلدي يباع بسعر 10و13جنيها للكيلو .

- فلفل رومي صوب بسعر 7 و9 جنيها للكيلو.

-فلفل ألوان يباع بسعر تراوح ما بين 9 و15جنيه للكيلو.

- ملوخية تباع بسعر 5 و7 جنيهات للكيلو.

- خيار صوب يباع بسعر تراوح مابين 5 و8جنيهات لكيلو .

- خيار بلدي يباع بسعر تراوح ما بين 4 و6 جنيهات للكيلو.

-بامية لا توجد فى سوق العبور .

-بسلة تباع بسعر تراوح 4 و7جنيها .

-سبانخ تباع بسعر 3 و5 جنيهات .

-ورق عنب نباتي يباع بسعر تراوح ما بين 15و17جنيها للكيلو.

-ورق عنب بلدي يباع بسعر تراوح ما بين 15و17جنيها للكيلو

- بصل أخضر الرابطة كيلو بـ2جنيه.

-خس الرابطة 3 كيلو السعر يتراوح بين 10و15جنيها.

-كرنب الواحد 3 كيلو الواحد بسعر 2.5جنيه.

-عيش الغراب الطبق 250جرام يباع بسعر 80 جنيها .

- نعناع 100 رابطة بسعر 7.5 جنيها.

-قرع العسل الواحدة 6 كيلو بسعر يباع بسعر 18و24جنيها .

أسعار الفاكهة

برتقال بسرة يباع بسعر تراوح ما بين 5 و7جنيهات.

- برتقال صيفي يباع بسعر تراوح بين 2.5 و4جنيهات .

- يوسفي يباع بسعر 4 و7جنيهات.

-ليمون بلدي 6 و12 جنيها للكيلو .

-تفاح أمريكي إيطالي يباع بسعر 19 جنيها .

-تفاح جولدن يباع بسعر 16و20 جنيها

-تفاح سوري لبناني يباع بسعر 12و 18جنيها للكيلو.

بلح سيوي يباع بسعر 20 و25 جنيها.

- بلح ثلاجة يباع بسعر من 5 و 9جنيهات.

- جوافة تباع بسعر 4 و9 جنيهات

- فراولة تباع بسعر تراوح ما بين 4 و6جنيهات .

- كنتالوب تراوح ما بين 5 و10 جنيهات .

-خوخ بلدي عرايشي يباع بسعر تراوح ما بين 10و20 جنيها للكيلو

-برقوق مستورد 2 كيلو بسعر 22 جنيها للكيلو

-بشملة تباع بسعر 10و20 جنيها للكيلو.

- بطيخ 1 من 8 إلى 10كيلو يباع بسعر تراوح ما بين 40 و50جنيها

- حرنكش يباع بسعر تراوح بين 13 و15 جنيها.

- كمثرى مستوردة تباع بسعر 25 جنيها .

-أناناس يباع بسعر 35 جنيه للكيلو

-كيوي يباع بسعر 19.5 جنيها للكيلو

-موز مغربي يباع بسعر 6 و9جنيها

-موز صعيدي يباع بسعر من 5و8جنيها للكيلو.

-باباظ يباع بسعر5 جنيهات.

-افوكاتو يباع بسعر 50 جنيها

- جنزبيل يباع بسعر 40جنيها.

-دوم يباع بسعر 20 جنيها.

- نبق يباع بسعر 13جنيها .