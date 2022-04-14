انخفاض جديد في أسعار الطماطم بكفر الشيخ.. «المجنونة» بـ10 جنيه

شهدت أسعار الطماطم انخفاضاً كبيراً في أسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، وذلك عقب الارتفاع المفاجئ في أسعارها خلال الأيام الماضية، بسبب ما يُسمى بـ«فصل العراوي»، وهو فصل الزراعة، كما شهدت إقبالاً بالطوابير من قبل المواطنين، بعدما سجل سعر الكيلو 10 جنيهات.

وأكد سامح سعد، تاجر طماطم في «سوق الخميس» بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، أنه قرر تخفيض سعر الطماطم إلى 10 جنيهات فقط، وذلك تخفيفاً عن كاهل المواطنين، وتنفيذاً لمبادرات الدولة التي تسعى لرفع الضغط عن الأهالي.

«أوكازيون» على أسعار الطماطم في سوق بلطيم

وأضاف «سامح»، في بث مباشر قدمته «الوطن» من أسواق كفر الشيخ، اليوم الخميس، أنه قرر عمل «أوكازيون» على أسعار الطماطم، حيث تباع بسعر 10 جنيهات فقط، وأوضح بقوله: «عامل أوكازيون علشان التجار تشوف وتقرر تعمل زينا علشان الناس، وأقل من 10 أيام والأسعار هترخص، والطماطم هتبقى الاتنين كيلو أو الـ3 كيلو بـ10 جنيه، وطبعاً السوق هنا بيجيله ناس كتير، والستات بتدور على الأسعار الرخيصة، وفي نفس الوقت ذات جودة عالية».

تاجر يوضح سبب ارتفاع سعر الطماطم: فصل زراعة

وأرجع «سامح» سبب ارتفاع أسعار الطماطم إلى «فصل العراوي»، أو ما يسمى بـ«فصل الزراعة»، موضحاً: «كان فيه فصل زراعة، علشان كدا كان سعر المجنونة مرتفعاً، وكلها 10 أيام أو أسبوعين، وسعرها هيرجع أرخص من السنة اللي فاتت».

وتابع أن الطماطم البلدي المزروعة في أراضي بلطيم جودتها عالية، وأضاف أن «الطماطم المدورة حلوة، وكمان البيتو جميلة، الأهم تكون الجودة كويسة، والصنفين مرغوب فيهما، وفيه إقبال كبير على الطماطم».