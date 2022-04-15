مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 14.. ارتباط تارا عماد وأحمد داوود

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأزمة التي تعرض لها الفنان آسر ياسين ضمن أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل سوتس بالعربي الذي يتم إذاعته يوميا عبر شاشة قناة cbc وهنا تعرف على تطورات الأحداث في مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 14.

حيث أن الجمهور يتوقع أن يشهد مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 14 كثيرا من التطورات الخاصة ببطلي العمل زين الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين وآدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داوود.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 14

فبعد أن حدثت أزمة بين آدم وليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد بسبب أنها اعترفت له بحبها وهو اعترض لرفضها له قبل ذلك فيتوقع الجمهور بأن العلاقة ستتجدد مرة أخرى وسيرتبطون ببعضهم البعض.

تطور أزمة آسر ياسين

أما على الصعيد الآخر فبعد أن واجه المحامي «زين» أزمة في الحلقة الماضية بسبب طلب شهادته في قضية قديمة وخوفه بأن يتورط بها ينتظر الجمهور معرفة هل سيدلي زين بشهادته الحقيقية بالفعل أم أنه سينقع القاضي الذي سيشهد في أمره أن يتنازل عن الترشيح لمنصبه الجديد.