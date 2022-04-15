انتشال جثمان غريق من ترعة الإسماعيلية 

نجح رجال الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، في انتشال جثمان شاب في العقد الثاني من العمر تعرض للغرق في ترعة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق شاب قرب كوبري مركز ومدينة التل الكبير.

انتقال رجال الإنقاذ النهري

انتقل على الفور المقدم محمد فؤاد رئيس وحدة مباحث مركز التل الكبير، وأحمد العايدي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، وعدد من القيادات الأمنية إلى مكان البلاغ.

واستدعت الشرطة قوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة الشاب بعد بحث دام لما يقرب من 4 ساعات متواصلة، وتحفظت الشرطة على جثمان الشاب في ثلاجة مستشفي التل الكبير المركزي، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.

وقالت المصادر إن الجثة لشباب يدعي حسام محمد فخري محمد عبد الدايم، 17 سنة، مقيم بعزبة الحمادة شارع مضيفة أمين عمر بمدينة التل الكبير.

وأشارت المصادر إلى أنه جاري فحص أسباب سقوط الشاب في الترعة ووفاته للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

العثور على جثة مجهولة بترعة بورسعيد

وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مجهولة الشهر الماضي في ترعة الإسماعيلية، وقالت المصادر الأمنية إن أحد المواطنين أبلغ بوجود جثة تطفو على المياه في ترعة الإسماعيلية، قرب أحد الارتكازات الأمنية في مدخل المدينة.