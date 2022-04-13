انقلاب سيارة محملة بالطماطم على طريق «الإسماعيلية الزقازيق» الزراعي

تعرضت سيارة نصف نقل محملة بكميات كبيرة من محصول الطماطم، للانقلاب على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، ظهر اليوم الأربعاء، وجرى نقل السائق للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب السيارة بمدخل مدينة التل الكبير قرب الكوبري الرئيسي للمدينة، وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث.

توقف جزئي للحركة المرورية

وتسبب انقلاب السيارة في توقف جزئي بالحركة المرورية في مدخل مدينة التل الكبير بسبب انتشار محصول الطماطم في نهر الطريق، وانتقل على الفور المهندس أحمد العايدي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، يرافقه عدد من العاملين في الحي، للإشراف على رفع السيارة وإعادة الحركة المرورية.

وقال شهود العيان إن الحادث أسفر عن إصابة قائد السيارة بإصابات خفيفة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مواطنون يجمعون المحصول على الطريق

وساعد أهالي مركز التل الكبير في جمع أكبر قدر من المحصول وإعادة تعبئته مرة أخرى، ووضعه على جانبي الطريق، كما حاولوا تحريك السيارة.

ودفع مركز ومدينة التل الكبير ببعض المعدات التي نجحت في تحريك السيارة من نهر الطريق إلى جانبه لإعادة السيولة المرورية من جديد إلى طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

اختلال عجلة القيادة في يد السائق

وقال شهود عيان، إن السيارة تعرضت للانقلاب دون وجود سيارات أخرى في الحادث على طريق الإسماعيلية الزقازيق، موضحين أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق سبب ابتعاد السيارة عن نهر الطريق، مما تسبب في انقلابها وتبعثر المحصول على الأرض بالكامل.