مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13.. السيسي: الإخوان مش قادرين يقتنعوا يعني إيه الجيش المصري

استعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 الذي يعرض على شاشة «أون»، اجتماعا عقده القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح السيسي «ياسر جلال»، مع الضابط «مصطفى» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد السقا.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13.. مراقبة التحرك الإلكتروني للتنظيمات

ووجه الفنان ياسر جلال حديثه في سياق مسلسل الاختيار 3 للفنان أحمد السقا بأن الشائعات المتداولة مصدرها مكتب الإرشاد الخاص بجماعة الإخوان الإرهابية، فأجابه أحمد السقا بالإيجاب.

وأضاف أحمد السقا: «إحنا اشتغلنا على مراقبة التحرك الإلكتروني للتنظيمات التكفيرية، والمستخدمين الجدد اللي بيستخدموا نفس الصيغة ونفس المنشورات، ولقينا نفس الكلام هجوم على القوات المسلحة وقيادات الجيش المصري، التكرار دفعنا للبحث وتوصلنا أن اللجان دي تابعة بشكل مباشر لمكتب الإرشاد تحديدا خيرت الشاطر».

عقيدة الجيش المصري

ورد الفنان ياسر جلال: «واضح أنهم مش قادرين يفهموا ويقتنعوا يعني إيه الجيش المصري وعقيدة الجيش المصري».