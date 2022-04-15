رئيس التحرير

محمود مسلم

جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية يعقد الاجتماع الأول لمبادرة «لا للأكياس البلاستيكية»

كتب:

رضوى هاشم
12:35 م | الجمعة 15 أبريل 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية الاجتماع التنسيقي الأول لمبادرة «لا للأكياس البلاستيكية»، وذلك تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الفرع بالإسكندرية، وذلك بحضور مسؤولي المبادرة والجهات التنفيذية الشعبية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، كالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، ومركز تكنولوجيا البلاستيك بوزارة الصناعة، وغرفة الصناعات البلاستيكية بالغرفة التجارية وعدد من شباب المجتمع المدني.

الاجتماع تنفيذا لخطة وزارة البيئة

يأتي هذا الاجتماع تنفيذا لخطة وزارة البيئة في القضاء على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالتعاون مع مسؤولي المبادرة التي يدعمها المهندس محمود عصام عضو مجلس النواب، حيث تسعى المبادرة إلى إعلان محافظة الإسكندرية خالية من الأكياس البلاستيكية طبقا لجدول زمني محدد.

الاتفاق على منع دخول الأكياس البلاستيكية لشواطئ الإسكندرية

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على منع دخول الأكياس البلاستيكية لشواطئ الإسكندرية واستبدالها بالبدائل الآمنة، تحديد جدول زمنى لمنع توزيع الأكياس البلاستيكية المجانية أو المخالفة للمواصفات القياسية، تنفيذ حملة مكثفة للتوعية بالمبادرة وخطورة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على البيئة والصحة العامة، بالإضافة إلى دعم إنتاج البدائل الآمنة، مع ضرورة دعم مصنعي الأكياس البلاستيكية بالتكنولوجيات المختلفة لتصنيع أكياس قابلة للتحلل العضوي الكامل، علاوة على تنفيذ المبادرة على مراحل قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

اقرأ المزيد:

وزيرة البيئة تلتقي المدير العام لمنظمة «الإيسيسكو» وتبحث أوجه التعاون المشترك

وزيرة البيئة تشارك في ملتقى دعم الأمم المتحدة لاستضافة مصر COP27

وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي تقرير تمويل سياسات التنمية الجديد

البيئة: نتبع طرقا آمنة للتخلص من زيوت المحركات الكهربائية

وزيرة البيئة: إرسال المبيدات الخطرة إلى فرنسا لحرقها وترميدها بشكل آمن
بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.