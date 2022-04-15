جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية يعقد الاجتماع الأول لمبادرة «لا للأكياس البلاستيكية»

عقد جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية الاجتماع التنسيقي الأول لمبادرة «لا للأكياس البلاستيكية»، وذلك تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الفرع بالإسكندرية، وذلك بحضور مسؤولي المبادرة والجهات التنفيذية الشعبية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، كالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، ومركز تكنولوجيا البلاستيك بوزارة الصناعة، وغرفة الصناعات البلاستيكية بالغرفة التجارية وعدد من شباب المجتمع المدني.

الاجتماع تنفيذا لخطة وزارة البيئة

يأتي هذا الاجتماع تنفيذا لخطة وزارة البيئة في القضاء على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالتعاون مع مسؤولي المبادرة التي يدعمها المهندس محمود عصام عضو مجلس النواب، حيث تسعى المبادرة إلى إعلان محافظة الإسكندرية خالية من الأكياس البلاستيكية طبقا لجدول زمني محدد.

الاتفاق على منع دخول الأكياس البلاستيكية لشواطئ الإسكندرية

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على منع دخول الأكياس البلاستيكية لشواطئ الإسكندرية واستبدالها بالبدائل الآمنة، تحديد جدول زمنى لمنع توزيع الأكياس البلاستيكية المجانية أو المخالفة للمواصفات القياسية، تنفيذ حملة مكثفة للتوعية بالمبادرة وخطورة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على البيئة والصحة العامة، بالإضافة إلى دعم إنتاج البدائل الآمنة، مع ضرورة دعم مصنعي الأكياس البلاستيكية بالتكنولوجيات المختلفة لتصنيع أكياس قابلة للتحلل العضوي الكامل، علاوة على تنفيذ المبادرة على مراحل قصيرة الأجل وطويلة الأجل.