ثبات تعريفة سيارات الأجرة بسوهاج.. وحملات لضبط المخالفين

أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، استمرار المتابعة والمرور وتكثيف الحملات على محطات تموين السيارات بمحافظة سوهاج، منذ التاسعة صباحا، بعد تحريك أسعار البنزين لضبط المخالفين وتجار السوق السوداء للبنزين والسولار بالمحافظة.

لا مخالفات أو شكاوى

قال إبراهيم، في تصريحات لـ «الوطن»، إنه لم يتم رصد أي مخالفات، ولم يتلق شكاوى من المواطنين، وجار المتابعة آليًا لكميات البنزين بالمحطات، التي يبلغ عددها 186 محطة لرصد الكميات الموجودة، حتى لا تستغل للبيع في السوق السوداء.

لا زيادة في تعريفة المواصلات

وأشار إلى أنه تشدد الرقابة للالتزام بالتسعيرة الجديدة دون زيادة، مشددا على أنه لا مساس بأسعار السولار، وأن تحريك أسعار البنزين لا يؤثر على أجرة المواصلات العامة بمحافظة سوهاج، وأنه سيُتابع ذلك على مدار الأيام المقبلة حتى لا يتم استغلال المواطنين من قبل السائقين.

وزارة البترول تعلن تحريك أسعار البنزين

كانت وزارة البترول أعلنت اليوم تحريك أسعار منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم.

أسعار البنزين والمازوت الجديدة عقب زيادة اليوم

وجاءت الأسعار كالآتى 7.50 جنيه للبتر بنزين 80، و8.75 جنيه للتر البنزين 92، و9.75 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، مع تحريك سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، مع ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.