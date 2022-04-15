درجات الحرارة اليوم 14 رمضان في محافظة سوهاج تشهد ارتفاعا طفيفا

تشهد محافظة سوهاج اليوم الجمعة 14 رمضان 1443 هجريا، 15 أبريل 2022 ميلاديا، ارتفاعا طفيفا في درجة الحرارة، طوال النهار، بينما يظل الطقس محافظا على برودته بساعات الصباح الباكر والليل.

درجات الحرارة اليوم بمحافظ سوهاج

إذ تبلغ درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية، بارتفاع درجتين عن أمس، إذ وصلت درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 18 درجة مئوية، محافظة على تسجيل أمس، إذ سجلت 18 درجة مئوية بمحافظة سوهاج.

توقع موجة حارة السبت 16 أبريل

تستمر الأجواء لطيفة على شمال البلاد، ومن المنتظر يوم السبت المقبل 16 أبريل، أن تتأثر البلاد بمنخفض حراري يصاحبه ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، ونشاط للرياح، قد تكون مثير للرياح والأتربة على غرب البلاد وشمال الصعيد.

طقس معتدل على مختلف الجهات ونشاط رياح

بينما يسود طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة على شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

بينما يلاحظ نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس البحر الأبيض المتوسط والأحمر

يسود طقس معتدل على البحر المتوسط، فيما يشهد ارتفاع الموج به من متر ونصف، حتى 2 متر، مع احتمال وجود رياح شمالية شرقية.

بينما يسود طقس معتدل بالبحر الأحمر بمعظم اليوم، مضطرب ببعض ساعات الصباح المبكر، ويبلغ ارتفاع الموج من 2 متر إلى 2 متر ونصف، باتجاه رياح شمالي غربية إلى جنوبي شرقية.