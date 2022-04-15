ضبط 174 قطعة سلاح و204 قضايا مخدرات وتنفيذ 89834 حكما في حملات أمنية

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، نفذت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبطت الحملة 174 قطعة سلاح ناري، بحوزة 138 متهما، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 89834 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات جرى ضبط 204 قضايا مخدرات والتحفظ على 24 كيلو من مخدر البانجو و31 كيلو جرام من مخدر الحشيش ونصف كيلو هيروين وكيلو استروكس وشابو.

ضبط شخص بأسيوط لحيازته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار و5 خزينة بندقية آلية، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمضبوطات .

ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ومطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام عنصرين إجراميين، يقيمان بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا مخدرات وشروع فـى قتل وقتل، بهروبهما من محل إقامتهما إلى دائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما، كما أرشدا عن 2 بندقية آلية و5 خزينة بداخلهم عدد من الطلقات لذات العيار لدى مخفيها أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية بمعلف ماشية خاص به بدائرة المركز وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاحين الناريين والذخيرة بقصد الدفاع وأقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما .

ضبط أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بأسوان بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان قيام شخصين بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما 2 بندقية خرطوش، فرد محلي، طلقات من ذات العيار و3 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش و2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين للدفاع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 10 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب الأقراص المخدرة، و29 قضية فى مجال الأمن العام، و1360 مخالفة مرورية متنوعة فى مجال ضبط المخالفات المرورية، وتنفيذ عدد 278 حكم قضائي متنوع، في مجال تنفيذ الأحكام، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 2 قضية.