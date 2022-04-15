كله بيدعي يقول «يا رب».. استمرار البحث عن الطفلة سجدة داخل رشاح بالقليوبية

شهدت قرية الحصافة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، إذ سقطت طفلة، تدعى سجدة، 3 سنوات، داخل رشاح القرية أثناء لهوها أمام الرشاح المقابل لمنزلها بالقرية.

وأشار الأهالي، إنه جرى عمل سدود وسط مياه الرشاح كمحاولة منهم للعثور على جثمان الطفلة، بالإضافة إلى مشاركة مجموعات من الشباب في القليوبية، في البحث عن جثمان الطفلة.

وقال عم الطفلة، غن ابنة شقيقه سقطت في مياه الرشاح أمس الخميس، حيث كانت تلهو مع ابن خالها أمام الرشاح وسقط من يدها كيس حلوى داخل الرشاح، وأثناء محاولتها العثور عليه سقطت داخل الرشاح.

وأشار خال الطفلة، أن «سجدة» وحيدة والديها، وأن رشاح القرية شهد وقائع كثيرة مماثلة، موضحًا أن الرشاح يمثل خطورة كبيرة على الأهالي والأطفال، مطالبًا المسؤولين بعمل سور خشبي بطول الرشاح وعمل حاجز خرساني لمنع تكرار الحوادث.

تفاصيل الواقعة

كان تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بتلقيه بلاغا بمصرع طفلة غرقًا برشاح بقرية كفر الحصافة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وتبين أن الطفلة تدعى «سجدة.ح»، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من جهودها لانتشال الجثة.