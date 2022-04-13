موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء 12 رمضان في محافظة القليوبية

مع بداية اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك الموافق الأربعاء 13 أبريل 2022، في ثاني أيام المغفرة من الشهر الكريم، تستعرض صحيفة الوطن موعد السحور وأذان الفجر اليوم، عقب انتهاء أيام الرحمة حيث تعد أيام الثلث الثاني من رمضان ليال لها فضل كبير في مغفرة الذنوب، وعلى الصائم أن ينتهز ايام المغفرة بكثرة الدعاء والاستغفار والتقرب إلى الله.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم

ويحل وفق الإمساكية الرمضانية لمحافظة القليوبية موعد السحور في اليوم 12 رمضان ابتداء من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الساعة 03:45 ص قبيل صلاة الفجر التي تحل في هذا اليوم في تمام الرابعة صباحا.

مواقيت الصلاة في 12 رمضان

وبحسب إمساكية شهر رمضان فيتحدد موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة في 12 رمضان كالتالي:

الفجر 04:00 ص

الشروق 05:31 ص

الظهر الساعة 11:56 ص

أذان العصر الساعة 3:31 م

ويكون موعد إفطار اليوم 12 من رمضان في تمام الساعة 6:21 م

تؤذن صلاة العشاء عند الساعة 7:42 م، وبعدها يؤدي المسلمون صلاة القيام والتراويح خلال نصف ساعة بعد صلاة العشاء يتخللها خاطرة التراويح في مدة 5 دقائق.

تجدر الإشارة إلى أنّ الآلاف من أهالي محافظة القليوبية، يحرصون على أداء الصلوات خلال شهر رمضان في جماعة بالمساجد يوميا.