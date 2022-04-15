موعد السحور وأذان الفجر اليوم الجمعة في محافظة القليوبية 14 رمضان

تتزايد عمليات البحث، عبر محركات البحث الرئيسية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن موعد السحور وأذان الفجر اليوم الجمعة محافظة القليوبية 14 رمضان، حيث يبحث الصائمون عن المواعيد لأداء الصلوات في مواعيدها فضلا عن معرفة وقت الإفطار والإمساك، عن الطعام طوال شهر رمضان الكريم.

«الوطن» تستعرض موعد السحور وأذان الفجر اليوم الجمعة محافظة القليوبية 14 رمضان، في إطار خدماتها لقراءها على مدار الساعة.

صلاة الفجر الجمعة

وتحل صلاة الفجر اليوم الجمعة 14 رمضان في القليوبية وأذان الفجر في الساعة 03:57 ص

الشروق يحين موعده في الساعة 05:27 ص

مواقيت الصلاة الجمعة

وتتحدد مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14 رمضان في محافظة القليوبية كالتالى:

صلاة الفجر الساعة 03:57 ص

الشروق الساعة 05:27 ص

أذان الظهر الساعة 11:55 ص

العصر الساعة 03:30 م

ويؤذن المغرب في الساعة 06:23م

ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 07:44 م وبعدها يؤدي المسلمون صلاة التراويح وبعدها يؤدي المسلمون صلاة التراويح حيث تشهد المساجد علي مستوي القليوبية توافد الالاف من المصلين لأداء القيام وسط تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وتحرص مساجد القليوبية على فتح أبوابها قبل موعد أذان الفجر اليوم في محافظة القليوبية 14 رمضان بوقت كاف وذلك ليؤدي المصلون الصلوات منذ بدايتها وسط إجراءات احترازية مشددة

تجدر الإشارة إلى أنّ الآلاف من أهالي محافظة القليوبية يحرصون على أداء صلاة التراويح في جماعة بالمساجد يومياً حيث يتناولون الإفطار ويصلون المغرب ثم يهرعون إلى المساجد لأداء صلاة العشاء ثم صلاة التراويح.