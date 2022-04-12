محافظ القليوبية يضبط سيارتي أجرة في بنها تسيران عكس الاتجاه

ضبط عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولة ميدانية في مدينة بنها، سيارتي أجرة تسيران عكس الاتجاه، عند طريق مفارق الزقازيق بمدينة بنها.

ووجه المحافظ بضبطهما وسحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين لما ارتكباه من مخالفات تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، وتسبب الحوادث، موجها بضرورة التعامل بشدة مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى.

وطالب محافظ القليوبية إدارات المرور بالمتابعة الجيدة، وشن حملات في الأماكن التي يعتاد عليها السائقون بالسير عكس الاتجاه، وضبط المخالفين واتخاذ أقصى العقوبات؛ لتحقيق الردع العام والحفاظ على أرواح المواطنين.

ضبط سيارة قمامة مخالفة

وضبط المحافظ أيضا سيارة تابعة للوحدة المحلية بمدينة طوخ؛ لقيام السائق بنقل حمولة القمامة دون تغطيتها، حيث كلّف بإعداد مذكرة ومجازاة السائق، والتنبيه على جميع السائقين بجميع مجالس المدن بالالتزام بتغطية الحمولة لعدم التعرض للمسؤولية، مشيرًا إلى أن المحافظة وفرت أغطية لجميع السيارات، ووجهت باستخدامها حفاظا على النظافة العامة.

موقع جديد لفحص السيارات أسفل كوبري الزقازيق ببنها

في سياق آخر، تفقد محافظ القليوبية الموقع الجديد المخصص لفحص السيارات قبل ترخيصها بإدارة المرور بعد نقله من داخل مدينة بنها بطريق كفر سعد إلى موقعه الجديد أسفل كوبري الزقازيق في بنها، حيث تم تخصيص هذا الموقع للفحص الفني للسيارات والدراجات البخارية.

ووجه المحافظ بتجهيز الموقع إداريا وإنشاء مكاتب ودورات مياه ورصف أسفل الكوبري بالكامل، وذلك للتيسير على العاملين والمواطنين مؤكدا أن موقع الفحص الجديد أسفل كوبري الزقازيق موقع متميز وملاصق للطريق الزراعي وبعيد عن الحركة المرورية ولن تحدث أي تكدسات مرورية بالمنطقة حيث تبلغ مساحة أسفل الكوبري 3400 متر بالإضافة إلى حارة مرورية بطيئة سيتم استغلالها وقطعة أرض ملاصقة على مساحة 5 آلاف متر مربع، وهذه المساحة كافية لاستيعاب عدد كبير من السيارات بإختلاف أنواعها .