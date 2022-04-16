دعوى قضائية جديدة للطعن على أحكام رفض إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة

أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، وكيلا عن السيد الشربيني، أحد اولياء الأمور، طعنا قضائيا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بوقف وإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الاداري بالمنصورة، المتضمن رفض إعادة تصحيح مواد «اللغة العربية الفيزياء- الكمياء- الأحياء» للثانوية العامة.

إعادة تصحيح الجزئيات المتروكة

كما طالب المحامي وقبل الفصل في موضوع الطعن، بإصدار حكما تمهيديا بانتداب لجنة فنية محايدة من أساتذة كلية التربية بالجامعات الحكومية، المتخصصين في المواد المطعون عليها، تكون مهمتها إعادة رصد وتجميع الدرجات في المواد آنفة الذكر، وإعادة تصحيح الجزئيات المتروكة دون تصحيح، والجزئيات التي لم يعط درجتها كاملة.

منح الطالبة الدرجات التي تستحقها في المواد الامتحانية

وطالب بإلغاء كل الآثار المتربة عليه، التي من أخصها منح الطالبة الدرجات التي تستحقها في المواد الامتحانية محل الطعن، وإعلان نتيجة الطالبة على ضوء ما ستسفر عنه عملية إعادة التصحيح مع تمكينها من التقدم، بأوراقه إلى مكتب التنسيق للحاق بالكليات والمعاهد العليا بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، على ضوء الحد الأدني المقرر للقبول بهذا العام، وتمكينها من القيد بها، واستكمال دراستها فيها مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات -مع حفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى بسائر أنواعها.

وقائع الطعن الماثل تخلص في ان الطاعن بصفته

واوضح المحام ان وقائع الطعن الماثل تخلص في ان الطاعن بصفته وليا طبيعيا على ابنته هدير قد اقام الدعوي الرقيمة 15822 لسنة 43 قضائية طالبا الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعلان نتيجة نجلة الطاعن في شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2021 /2020 في المواد الامتحانية المطعون عليها بامتحان الدور الأول ومايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات -وبجلسة 17 / 2022/2 أصدرت محكمة القضاء الإداري ( بالمنصورة ) الدائرة 78 ازالات وطلبة -حكمها بقبول الدعوي شكلا وبرفضها موضوعوعا والزمت المدعي بالمصروفات - ولما كان هذا الحكم لم يلق قبولاً لدي الطاعن مما حد به لإقامة هذه الدعوى.