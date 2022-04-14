امتحانات الثانوية العامة 2022.. تأخر إعلان التفاصيل يثير القلق

امتحانات الثانوية العامة 2022، هي الشغل الشاغل ليس للطلاب فقط أو أولياء الأمور بل للشارع المصري بأكمله، وخلال العامين الماضيين اختلف «بعبع الثانوية» خاصة بعد محاولات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتباع أسلوب تقييم جديد يبتعد تماماً عن الحفظ والتلقين ويركز فقط على الفهم وقياس مدى استيعاب الطالب لمخرجات التعلم في كل مقرر دراسي.

مصير امتحانات الثانوية العامة 2022

وسيلة عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 ونوعية أسئلتها، نالت اهتمام الجميع خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن عقدت الوزارة امتحانات العام الماضي بنمط أسئلة جديدة ومحاولة عقدها إلكترونيًا، فلم يبق من الزمن سوى أقل من شهرين، والطالب حتى الآن لا يعرف طريقة أداء الامتحان ورقياً أم إلكترونياً أو ورقياً وإلكترونياً معاً ولم يعرف أيضاً نوعية الأسئلة سواء كانت مزيج من المقالية والموضوعية أو مقالية فقط أو موضوعية فقط.

في البداية تقول فاتن أحمد، ولي أمر: «أتعجب من تأخر إعلان التفاصيل خاصة مع قرب موعد الامتحانات»، مؤكدة أن حسم مصير وسيلة عقدها وتفاصيلها يتيح للطلاب نوعاً من الاطمئنان وتحديد الهدف والتركيز على نوعية الأسئلة التي من المقرر عقد الامتحانات وفقها.

وأضافت «فاتن» لـ«الوطن»، أن الأمور حتى الآن غير واضحة من حيث الوسيلة وطبيعة الأسئلة: «الطالب مش عارف الامتحان هيكون مقالي ولا موضوعي وهل هيكون إلكتروني ولا ورقي».

مطالب أولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022

من جانبها، أكدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تشهد حالة من الغموض والترقب فحتى الآن لم تعلن الوزارة عن تفاصيلها: «التأخير ده يعتبر بيئة خصبة لانتشار شائعات عديدة تستلزم من الوزارة سرعة الرد».

وقالت «داليا»، في حديثها لـ«الوطن»، إن هناك عدة مطالب أساسية لطلاب الثانوية العامة أبرزها عدم عقد الامتحان إلكترونيا ويتم إجراء الامتحانات وفق نظام الاختيار من متعدد والسماح بدخول الكتاب الورقي.

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد في تصريحات على جروب أولياء الأمور عبر تطبيق «واتس آب»، أن الوزارة لم تحسم حتى الآن وسيلة عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، موضحاً أنه يجرى حالياً الاستعداد للامتحانات بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية وسيتم إعلان التفاصيل قريباً.