أخبار التعليم.. حقيقة إعلان مفاجآت بشأن الثانوية العامة 2022 غدًا

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أخبار التعليم الخاصة بالثانوية العامة 2022 وطلاب الصف الثالث الإعدادي، بشأن وجود مفاجآت سارة سيتم إعلانها غدًا الخميس الموافق 14 أبريل الجاري، قائلا: «لا أساس لها من الصحة».

جاءت أخبار التعليم الخاصة بالثانوية العامة 2022 والشهادة الإعدادية، في تصريحات للدكتور طارق شوقي، على جروب أولياء الأمور عبر تطبيق «واتس آب»، مؤكدًا أن الوزارة ستعلن كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة قريبا وحسم وسيلة عقدها سواء ورقيًا أو إلكترونيًا أو الاثنين معًا، مشددًا على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم.

أخبار التعليم: إعلان تفاصيل الثانوية العامة 2022 قريباً

ويأتي ضمن أخبار التعليم الخاصة بالثانوية العامة 2022، مطالبة أولياء الأمور بضرورة سرعة إعلان عن التفاصيل المتعلقة بالامتحانات خاصة إذا كان هناك تعديل على طريقة الامتحان نفسها، لأن كافة الدروس والأسئلة التي يتدربون عليها لا تحتوى على أسئلة مقالية، بحسب ما أكدته داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، موضحة أن الطلاب اعتادوا على الاختيار من متعدد ولا يوجد لدى الطلاب مصادر للتدريب على الأسئلة المقالية سواء كتب خارجية أو منصات تعليمية.

مطالبات أولياء الأمور بتطبيق نظام البوكليت في الثانوية العامة 2022

وأضافت «الحزاوي» لـ«الوطن»، أن أخبار التعليم والثانوية العامة 2022، تتمثل في ضرورة العودة لنظام البوكليت والتصحيح البشري، إذ يسهل وجودهما عمل تظلمات للطلاب ويوفر الوقت والجهد على المصحح في عمله وكذلك يحد من الغش إلى حد كبير، مؤكدة أن النظام الإلكتروني يوفر الوقت عند إعلان النتيجة ولكن هذه الميزة ليست مهمة مقارنة باستطاعة الطالب عمل تظلم والاطلاع على ورقة إجابته في نظام البوكليت.