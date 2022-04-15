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استمرار اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي بمصر لليوم الثالث

مصادر ليبية: أجواء إيجابية.. وحرص على إعلاء «المصلحة الوطنية»

كتب:

محمد مجدي
02:59 م | الجمعة 15 أبريل 2022
جانب من أعمال لجنة المسار الدستوري الليبي بمصر

جانب من أعمال لجنة المسار الدستوري الليبي بمصر

انعقدت لليوم الثالث على التوالي، أعمال لجنة المسار الدستوري الليبي الذي تستضيفه مصر برعاية الأمم المتحدة بمشاركة ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين.

وقالت مصادر ليبية، إن الاجتماعات تتواصل وسط أجواء تتسم بالإيجابية، وحرص المشاركين على التشاور لضمان إعلاء المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات.

وأضافت المصادر، أن الاجتماعات تطرقت لبحث الآليات التنفيذية المطلوبة لإقرار الأساس الدستوري والتشريعي للانتخابات الوطنية بليبيا.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.