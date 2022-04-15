استمرار اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي بمصر لليوم الثالث

انعقدت لليوم الثالث على التوالي، أعمال لجنة المسار الدستوري الليبي الذي تستضيفه مصر برعاية الأمم المتحدة بمشاركة ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين.

وقالت مصادر ليبية، إن الاجتماعات تتواصل وسط أجواء تتسم بالإيجابية، وحرص المشاركين على التشاور لضمان إعلاء المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات.

وأضافت المصادر، أن الاجتماعات تطرقت لبحث الآليات التنفيذية المطلوبة لإقرار الأساس الدستوري والتشريعي للانتخابات الوطنية بليبيا.