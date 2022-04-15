دعاء ثاني جمعة في رمضان: اللهم نعوذ بك من الشرور والمعاصي

شهدت محركات البحث عمليات مكثفة لمعرفة صيغة دعاء ثاني جمعة في رمضان، للاستعانة به في صلاة الجمعة، وعلى مدار اليوم وحتى مغرب يوم الجمعة، وتستعرض «الوطن»، عددا من الأدعية التي يمكن للمرء أن يرددها ولا سيما أن الدعاء في رمضان له فضل عظيم وهو، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ) رواه الترمذي.

دعاء ثاني جمعة في رمضان

وحسب الكثير من العلماء فإن هناك أكثر من صيغة يمكن الاستعانة بها، في دعاء ثاني جمعة فى رمضان، حيث أنه ليس هناك دعاء ثابت في رمضان، ولكن للمرء الحق في التوجه بالدعاء إلى الله وقتما يشاء وكيفما يشاء، ويمكن ترديد الأدعية التالية:

اللهم في ثاني جمعة من شهرنا رمضان، نسألك من الخيرات ونعوذ بكَ من الشّرور والمَعاصي، اللهم أنتَ ربّنا لا إله إلّا أنتَ، إليك يرجع الملكُ كلّه، اللهم لا آتِ قلوبنا تقواها وكّها فأنتَ خير من زكّاها، اللهم آمين يا رب.

اللهم إنّها الجمعة الثانية في شهر رمضان الذي نُحبّه من أجل طاعاتك، اللهم تسلّم منّا رمضان على النّحو الذي يُرضيك عنّا، وأجعلنا من أهل رمضان الذي يدخلون الجنّة من باب الرّيان، وأكرمنا بصحبة النبيّ المصطفى العدنان.

أدعية تريح القلوب في رمضان

إن الإكثار بالدعاء في رمضان صائمًا او في لياليه، يعد تأكيدًا على سنة النبي «صلى الله عليه وسلم» التي ثبتها الصحابة والتابعين بالدعاء في كل يوم من أيام الشهر الكريم، ويمكن الاستعانة بعدد من أدعية رمضان لتكون دعاء ثاني جمعة فى رمضان، ومنها:

اللهم إليك يرحع الأمر كُلّه، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت منه البَركات، أن تتنزّل علينا بالرّحمة مع هذه الجمعة المُباركة، اللهم نوّر لنا ببركة الكهف دروب الحياة، وأكرمنا بالنّجاة في الدّين والدّنيا.

« اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا ».

«اللهم أنت نور السماوات والأرض الفرد الصمد، اللهم أسألك بحقّ أسماءك الحسنى أن تزيدنا من الخيرات، وأن تُثبّت قلوبنا على الطّاعات، وأن تُبارك لنا في موسم الخير، اللهم اجعل لنا مع الجمعة الثانية نصيبًا من الخيرات».