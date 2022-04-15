«طلاب من أجل مصر» بجامعة سوهاج تستعد لتوزيع 450 شنطة رمضانية على القرى الأكثر احتياجا

شارك الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئيس طلاب من أجل مصر، بالمبادرة الخيرية التي أطلقها طلاب من أجل مصر بكلية الطب البشري لتجهيز شنط رمضانية لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجاً بقرى حياة كريمة بالمحافظة، حيث قام 60 طالبا بوزن وتعبئة وتكييس تلك الشنط، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

الجامعة تحرص على غرس القيم الحميدة بأبنائها الطلاب

وقدم الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج الشكر للطلاب على مجهوداتهم وحثهم على الاستمرار في العطاء ومساعدة الآخرين كجزء من رسالتهم تجاه المجتمع، مؤكداً على أن الجامعة تحرص على غرس القيم الحميدة بأبنائها الطلاب، كمساعدة الأخر والعطاء والتعاون من أجل حياة أفضل للجميع.

المبادرة تهدف إلى رسم البسمة على وجوه الأسر الأكثر احتياجاً

وأوضح الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث، أن المبادرة تهدف إلى رسم البسمة على الأسر الأكثر احتياجاً خلال الشهر الفضيل، حيث تم تجهيز 450 شنطة رمضانية تضم سلع غذائية ضرورية يحتاجها المواطنين، كالأرز والسكر والزيت والمكرونة وغير ذلك من السلع الأساسية، مشيراً إلى أنه قد تم إعداد تلك الشنط بالجهود الذاتية لطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، مساهمة منهم في مساعدة الفئات الأكثر احتياجاََ وذلك بتكلفة إجمالية تخطت ٧٠ ألف جنيه.