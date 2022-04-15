أسعار غسالات الأطباق 2022.. تبدأ من 3500 جنيه

يسعى عدد كبير من السيدات لمعرفة أسعار غسالة الأطباق في الأسواق، لأهميتها في غسل الأطباق بشكل أفضل وتعقيمها من الجراثيم، وتوفر الكثير من المجهود الخاص بغسل الصحون بالطريقة المعتادة، كما أنها تستخدم كمية أقل من الصابون.

أسعار غسالات الأطباق 2022

وفي إطار اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار غسالة الأطباق 2022 رصدت «الوطن» في التقرير التالي أسعار غسالة الأطباق التي تختلف وفقا للسعة الخاصة بكل غسالة والمواصفات الخاصة بها، وذلك على النحو التالي:

سعر غسالة أطباق سعة 8 أفراد

تراوحت أسعار غسالة الأطباق سعة 8 أفراد بين 3500 جنيه حتى 6000 جنيه وفقا للنوع وبرامج التشغيل، واللون والمواصفات الخاصة بالغسالة

سعر غسالة أطباق سعة 10 أفراد

اختلفت أسعار غسالة الأطباق لـ10 أفراد بين 5500 جنيه حتى 9000 جنيه باختلاف النوع وبرامج التشغيل.

سعر غسالة أطباق سعة 12فردا

بدأت أسعار غسالة الأطباق سعة 12 فردا من 6000 جنيه حتى 9000 جنيه وفقا للنوع واختلاف برامج التشغيل.

سعر غسالة أطباق سعة 13 فردا

تتراوح أسعار غسالة الأطباق سعة 13 فردا بين 6200 جنيه حتى 12000 جنيه باختلاف النوع والمواصفات الخاصة بالغسالة والبرامج الخاصة بتشغيلهها

سعر غسالة الأطباق سعة 14 فردا

تراوحت أسعار غسالة الأطباق سعة 14 فردا بين 8000 جنيه حتى 13000 جنيه باختلاف النوع والمميزات الخاصة بالغسالة.

وأبرز مميزات غسالات الأطباق أنها توفر الوقت والمجهود فهي تساعد ربة المنزل من الوقوف ساعات أمام حوض المطبخ للقيام بغسيل الأطباق، كما أنها شديدة السهولة في الاستخدام فيتم وضع الأكواب وأدوات المطبخ في غسالة الاطباق ثم وضع المسحوق وضغط زر التشغيل.

إلى جانب أنها تحافظ على الأطباق حيث أن غسلها بالطريقة المعتادة يجعلها عرضة للكسر، وتساعد بدرجة كبيرة في الحفاظ على نظافة الأطباق من خلال استعمال درجات حرارة مناسبة تجعل الأدوات نظيفة ولامعة.