علي جمعة: الشيخ المطيعي تصدى للاحتلال الإنجليزي وأفتى بمقاطعة بضائعهم

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه في إحدى المرات سألوا الشيخ أحمد الصديق عن حكم الصورة الفوتوغرافية في عام 1821 في عصر الملك محمد علي، وحينها ألف كتابا سماه «الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي».

جمعة: افتي الشيخ المطيعي بمقاطعة الإنجليز وبضائعهم

وأضاف «عضو هيئة كبار العلماء» خلال استضافته ببرنامج «مصر أرض المجددين» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة «on»، أن الشيخ محمد بخيت المطيعي كان له موقف وطني مع لجنة ملنر بعد وقوع ثورة 1919 كان الشيخ المطيعي مفتيا للجمهورية، وافتي فتوى بمقاطعة الإنجليز وبضائعهم، حتى فزع الأنجليز.

جمعة: ذهب ملنر إلى الشيخ المطيعي في منزله بالمطرية

وأوضح الدكتور علي جمعة أنه وفي أعقاب ذلك حضر إليه ميلنر وطلب منه لقائه ورفض مفتي الجمهورية، كما سعي للقائه في الرواق العباسي ولم يستطع أيضا، حتى ذهب للشيخ في مسكنه بمنطقة المطرية واستقبله الشيخ: «سأله الشيخ أنتوا قاعدين هنا ليه ماتخدوا بعضكم وتمشوا، ورد عليه قاله أن بريطانيا بلد عريقة ومحدش يقدر يخدشلها كلام، فرد عليه الشيخ وقاله أن مصر أعرق منكم بالآلاف السنوات، وبدأ ملنر يتعصب».

وأكد أنه وفي أعقاب ذلك أخبره ملنر أن ما يقوم به هو فرض للحماية على مصر، فسأله الشيخ عن هل يجوز أن تفعل فرنسا ذلك مع بريطانيا فرفض ملنر وانتهي الحوار إلى أن المصريين يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، وتوكلوا على الله وسيبوا البلد لأهلها، وهذا الجدل وصل لسعد باشا زغلول وبعث للشيخ المطيعي برقية لموقفه الوطني هذا.