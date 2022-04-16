في 8 نقاط.. آخر تطورات مشروعات مدينة العلمين الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن الموقف التنفيذى الخاص بالمشروعات المختلفة التي يجري تنفيذها داخل مدينة العلمين الجديدة، ومنها المنطقة الترفيهية، والأبراج الشاطئية، والمدينة التراثية، وأيضاً عمارات الداون تاون.

في نقاط.. آخر تطورات مشروعات مدينة العلمين الجديدة

1 - جار الانتهاء خلال الفترة الحالية من تشطيب كل الواجهات لعدد 15 برجا، جرى بالفعل الانتهاء من تفيذهم في المنطقة الشاطئية، إذ إنه يجر حاليا في نفس الوقت، الانتهاء من التشطيبات داخل تلك الأبراج.

2 - يتم أيضاً تنفيذ أبراج أخرى في المنطقة الشاطئية.

3 - تم الانتهاء من كل الأعمال في المنطقة الترفيهية، حيث إنها في وسط الأبراج الشاطئية، كما أنها تطل على البحر بشكل مباشر، وتضم أيضاً جراجاً سعته 3 آلاف سيارة، بالإضافة إلى عدد من المحلات.

4 - الانتهاء من كل أعمال التشطيبات الخاصة بالجزء الشاطئي من الممشى السياحى، حيث إن الممشى يبلغ طوله 7 كم.

5 - يجري خلال الفترة الحالية تسليم مختلف الوحدات إلى مالكيها في منطقة الدوان تاون، وهي التي تشمل 40 عمارة فيها 1320 وحدة مختلفة المساحات.

6 - جاري أيضاً تنفيذ عدد 24 عمارة أخرى ضمن المرحلة الثانية في منطقة الدوان تاون.

7 - ويجرى حاليا تنفيذ أعمال التشطيبات الخاصة بالحى اللاتينى، وهو المُقام على مساحة تقدر بـ404 فدان، حيث أنه يتكون من عدد 6 مناطق تشمل وحدات سكنية مع مناطق خدمية متميزة، بالإضافة إلى مجموعة من الحدائق وأماكن انتظار سيارات.

8- يتم تنفيذ مشروع المدينة التراثية في مدينة العلمين الجديدة على مساحة 260 فدان، حيث أن عدد المنشآت بها يصل إلى 70 منشأة، تضم الحديقة المركزية، والأوبرا، والمسرح الروماني، والكنيسة، والمسجد، ومجمع السينمات، وكل من المباني التجارية والفندقية داخل الحي القديم.