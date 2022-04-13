أماكن وعدد المحلات التجارية المطروحة من «الإسكان» داخل المدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، طرح 20 محلا تجاريا، و4 صيدليات و10 وحدات إدارية ومهنية ومخبز بعدد من المدن الجديدة، وذلك بهدف توفير الخدمات داخل المدن الجديدة، على مستوى محافظات الجمهورية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط وأماكن محلات وزارة الإسكان، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

تفاصيل طرح محلات وزارة الإسكان

- طرح 20 محلا تجاريا و4 صيدليات و10 وحدات إدارية ومهنية ومخبز.

- الطرح بعدد من المدن الجديدة، وهي: مدينة الشيخ زايد، مدينة بدر، مدينة العاشر من رمضان.

- البيع عن طريق المزاد العلني.

- إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن المطروح بها المحال والصيدليات والوحدات.

عدد وأماكن محلات وزارة الإسكان بالمدن الجديدة

مدينة الشيخ زايد

طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 29م2 : 57م2 ) بالسوق التجارية بمشروع دار مصر بمنطقة الخدمات الإقليمية الأولى ومركز الحي الثاني عشر بالمدينة.

ويكون البيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 15/5/2022.

مدينة بدر

طرح 11 محلا تجاريا و3 صيدليات بمساحات تتراوح من (15م2 : 37م2 ) بالحي الخامس بمنطقة القرنفل بالأسواق ( 1 – 4 – 5 )، بجانب طرح مخبز بلدي بمساحة 395م2، بمنطقة «إسكان العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة» سكن مصر المرحلة الثانية بالمدينة.

البيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 17/5/2022.

مدينة العاشر من رمضان

طرح 10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من ( 32م2 : 141م2 ) بالمناطق المختلفة بالمدينة.

البيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 24/5/2022.

جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم بطرح عدد كبير من قطع الأراضي، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وبشروط معينة.