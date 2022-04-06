وزير الإسكان يستعرض المخطط العام لأراضي «الداون تاون» في العلمين الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً، لاستعراض التصميمات المقترحة، والمخطط العام، والاستخدامات والأنشطة المقترحة لأراضي منطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والتي يجرى بها تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، والاستشاري المصمم للمشروع، وممثلي شركة «cscec» الصينية، المنفذة للمشروع.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل، من الاستشاري المصمم للمشروع، عن التصميمات المقترحة، والاستخدامات والأنشطة المقترحة للأراضي بمنطقة الداون تاون، وتكامل تلك الأنشطة مع مشروع الأبراج الجاري تنفيذه بالمنطقة، والبحيرة الصناعية.

5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات تطل على بحيرة صناعية

كما تجول وزير الإسكان بالمعرض الذى أعده الاستشاري المصمم للمشروع بمقر شركة «cscec» الصينية، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ ضم المعرض لوحات لمختلف التصميمات، ومجسمات للمشروعات المقترحة بالمنطقة.

وأشار الوزير، إلى أنه يجرى بمنطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون، والذى تنفذه شركة «cscec» الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورًا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورًا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.

الجزار: أبراج الداون تاون ستخلق منطقة للتنمية بالعلمين الجديدة

وأضاف الجزار، أنَّ مشروع أبراج الداون تاون، سيخلق منطقة للتنمية بمدينة العلمين الجديدة، تضاهي منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن مدينة العلمين الجديدة ليست مدينة مصيفية، بل هي مدينة للسكن والإقامة والعمل في كل المجالات سواء الزراعة والصناعة والسياحة والترفيه والخدمات، وهي في المقام الأول مركز إقليمي على مستوى الساحل الشمالي، وسيكون لها دور في منظومة العمران الساحلي.