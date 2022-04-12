وزير الإسكان يتابع خدمات مياه الشرب والصرف المقدمة للمواطنين

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة، بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تطوير الريف المصري

كما تابع وزير الإسكان مشروعات المياه والصرف الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير الريف المصري، والتي تهدف إلى تغطية جميع المناطق الريفية بخدمات الصرف الصحي، مؤكدًا أنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حاليا على مستوى الدولة.

الجزار يتابع منظومة مياه الشرب والصحي في المدن الجديدة

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها جهات القطاع المختلفة، (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما يتعلق بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة).