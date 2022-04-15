كمال أبورية: الأدوار التاريخية بتناديني.. وأنا في الحقيقة كسول وفوضوي

قال الفنان كمال أبو رية، إن الأدوار التاريخية هي التي تسعى إليه، ويطلب منه دائما تأديتها، وإنه يستمتع بأدائها، كما أوضح أنه خلف الكاميرا ليس خفيف الظل، وفوضوي وكسول.

أبو رية: عملت حاجات كوميدى زى عفاريت عدلى علام

وأضاف أبو رية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اللمة تحلى على شعبى اف ام والحلقة من تقديم شيماء السباعي «عملت حاجات كوميدي زي عفاريت عدلى علام، اتصنف لايت كوميدى، مأمون وشركاه كوميديا موقف وفيه حاجات تانية كتير، وممكن أكمل كوميدي بس للأسف الكتابة الكوميديا صعبة اصعب من الكتابة التقليدية».

وتابع «الكوميديا الراقية هي الشخصية اللي تعمل أفعال جادة ينتج عنها ضحك، هي ديه الكوميديا الحقيقية اللي اتعلمناها في المعهد زي اللي بيعملها عادل أمام ديه كوميديا حقيقية».

وعن الفنان أحمد عبد العزيز، قال كمال أبو رية «أنا وأحمد عبد العزيز لينا ذكريات كتير مع بعض فى سوق العصر كان بيفرهدني، أحمد بيشتغل بجد أوي، بيروح الاستوديو بيبقى واحد تاني خالص، وجالنا إعلان كنا هنعمل فيه مشهد من سوق العصر ومكنش عندنا مانع نعمل الإعلان طالما مش هيهدر من قيمة المشهد الحقيقي وميبقاش تريقة عليه أو هزار أو يقلل من قيمته، وكنا هاناخد فلوس كتير، لكن متوفقناش، وبصراحة مكناش متحمسين قوي».

الحب سر السعادة

وعلق أبو رية «الحب سر السعادة وان الواحد يحب اللى حواليه والناس اللى حواليه تحبه، ولو هتجوز شخصية تاريخية اتجوز نفرتيتى كانت شخصية مهمة جدا».

واختتم قائلا «مفيش حاجة مش حابب أعملها، لأن الحاجة اللي مكنتش موفق فيها أوى كان ليا عذري، أنا اشتغلت حوالي ١٠٠ مسلسل فلو منهم تلاتة معروفين، فأنا راضي عنها فالحمد لله، وشعبي اف ام محطة جميلة بسمعها كتير لانها اذاعة مصرية بتعبر عن نبض الشارع المصرى بشكل صادق وحقيقى وكل سنة وانتم طيبين».