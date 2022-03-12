كمال أبو رية ينسحب من مسلسل المداح 2 لتجاهله في الخطة الدعائية

قرر الفنان كمال أبو رية انسحابه من مسلسل «المداح» الجزء الثاني بطولة الفنان حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، أحمد بدير، نسرين طافش، حنان سليمان، رضوى البروكي، محمد عز، بسمة ماهر، دنيا عبد العزيز، جمال عبد الناصر، خالد سرحان، عمرو رمزي ومن تأليف أمين جمال، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

كمال أبو رية: انسحبت لتجاهلي في الخطة الدعائية

وقال الفنان كمال أبورية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه قرر الانسحاب من المسلسل، لتجاهل الشركة المنتجة له في الخطة الدعائية، وعدم نشر بوستر له، وأنه تواصل معاهم أكثر من مرة، وأخذ منهم أكثر من وعد لنزوله في البوسترات، موضحا:«أنا مش هقبل أكون كده أبدا أنا تاريخي وأعمال كبيرة، وليها حجمها».

كمال أبو رية أبلغ نقابة المهن التمثلية

وأشار أبو رية إلى أنه أبلغ الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، بالموقف، وأعلن فهمي تضامنه معه، وأنه غير راضٍ عما حدث.

وأكد كمال أبورية أنه يتواصل مع الجهه المنتجة منذ 12 يوما، وآخر تواصل كان منذ يومين، وتم إبلاغه أنه سيكون ضمن الخطة الدعائية، وفوجئ بعدم وجوده في البوسترات، وأنه اتفق معاهم بأن اسمه سيكون على التتر تحت مسمى ظهور خاص، ولكنهم رفضوا تدوين هذا العقد.

كمال أبو رية: لن أستكمل مشاهدي

وأشار أبورية إلى أنه لن يستكمل باقي مشاهده في المسلسل، وأنه صوَّر عددا قليلا من مشاهده، ويبقى عدد كبير لم يتم الانتهاء منه.

واختتم كمال أبورية حديثه بأنه أخذ من الشركة المنتجة جزءا من فلوسه، وأنه سيطالب بباقي المبلغ لأنه هو لم يخطئ، وإنما هم الذين أخلوا بالعقد.