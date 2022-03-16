كمال أبو رية يكشف تفاصيل عودته لـ«المداح 2»: «حطوا صورتي على البوستر»

أكد الفنان كمال أبو رية، حل مشكلته مع القائمين على مسلسل «المداح 2- أسطورة الوادي»، وذلك بعدما اجتمع مع الشركة المنتجة وشركة التوزيع، واتفقوا على طرح بوسترات جديدة تحمل صورته.

وقال كمال أبو رية لـ«الوطن»، إنه عاد للتصوير اليوم، وذهب إلى اللوكيشن، وانتهى من تصوير مشاهده.

كتابة اسم كمال أبو رية على التتر بصورة مميزة

أما عن وضع اسمه على التتر، قال كمال أبو رية إنه لا خلاف على التتر، وهناك اتفاق مع الشركة المنتجة على كتابة اسمه بصورة مميزة في العمل، وهو ظهور خاص لكمال أبو رية، وذلك بعد اسم حمادة هلال وعدد من الأبطال.

حمادة هلال يُعبر عن سعادته لتعاونه مع كمال أبو رية

ومن جانبه، أعرب حمادة هلال عن سعادته بالتعاون في الجزء الجديد من المسلسل مع عدد من الفنانين الكبار مثل أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية، متمنيا أن ينال الجزء الجديد نجاحا يفوق الجزء الأول.

ومسلسل المداح تدور أحداثه حول صابر المداح رجل متدين ومحبوب، تمكن منه الشيطان بسبب من تعلق قلبه بحبها، فقتل أقرب الناس إليها، وانقلبت الحياة رأسا على عقب، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وكان الفنان محمود عامر، أحد المشاركين في مسلسل المداح 2، أشاد بموقف الفنان كمال أبو رية، بعد عودته إلى المسلسل مُجددًا.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أخويا العزيز المحترم المبدع الجميل الأصيل الفنان القدير كمال أبورية.. هينور المداح أسطورة الوادي في رمضان.. وسحابة وعدت.. ارتاحوا بقى خلاص يا جماعة الموضوع انتهى».