أحمد عبد العزيز يوجه رسالة لـ توفيق عبد الحميد بعد خبر اعتزاله: «عيد التفكير»

قال الفنان أحمد عبد العزيز في مداخلة هاتفية لبرنامج «اللمة تحلى» والمذاع على «شعبي إف إم»، إنه على مدار 11 عامًا كان له عملا سنويًا في شهر رمضان: «الحمد لله كانت كلها أعمال متميزة ولاقت قبول واستحسان الجمهور بشكل كويس».

وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلته مع البرنامج الذي تقدمه شيماء السباعي، أن مسلسل «الفرسان» كان صعبا عليه من ناحية ظروف العمل، وأخذ وقتًا طويلًا في التصوير نحو 9 أشهر، كما أن مشاهد التصوير كان معظمها خارجي وتطلبت بذل مجهودًا كبيرًا: «كمان السيرة الهلالية الجزء الأول ولا إله إلا الله الجزء التالت، خدوا مجهود كبير جدا، والأعمال الشاقة هي الأعمال التاريخية».

«عبد العزيز»: مفيش مشهد كان ينطبق تماما على حياتي الشخصية

وعلق «عبد العزيز» على ورش الكتابة، قائلا: «ورشة الكتابة ممكن تكون حاجة حلوة تضيف للعمل، لأن هيشترك فيها تلاتة أو أربعة لكن بشرط يقعدوا مع بعض وقت طويل علشان يبقى عندهم مساحة كافية من الوقت إنهم يناقشوا العمل ويناقشوا تفاصيله المختلفة، ومفيش مشهد كان ينطبق تماما على حياتي الشخصية».

وعن حكاية «الشلن الفضة»، علق قائلا: «دي حكاية من زمان فعلًا، كنت بقدم في معهد الفنون المسرحية وكان فيه لجنة فيها عدد ضخم من الأساتذة الكبار وأنا داخل امتحن، لقيتهم بيقولولى محضر إيه؟ قولت لهم محضر كذا، قالولي اتفضل، كل ما أجي أقول جملة يقولولى ستوب وبعد كذا مرة، رئيس اللجنة قالي يا أحمد أنت ناجح خلاص، مش أنت كنت عامل «هاملت»؟ قولي جملة من «هاملت» بصوت غليظ يعني، فقولتها، قالي طب قولها بصوت حاد فقولتها، طب قولها بصوت متوسط فقولتها، قالي تعالى وطلع من جيبه شلن فضة، وقالي خد ده عشان تفتكرني بيه، وفضلت معتز بالشلن الفضة ده وبفتكره فعلا بيه».

ووجه رسالة للفنان كمال أبو رية، قائلًا: «كل سنة وأنت طيب، ذكرياتنا كتير وعملنا مع بعض أكتر من عمل، يمكن أهمهم اللي الناس فاكراه كويس سوق العصر، وده عمل شاق وأنا طلعت عينه فيه».

وتابع الفنان أحمد عبد العزيز: «الكوميكس اللي بتطلع عليا على السوشيال ميديا بتضحكني وبشوف اللي عمل الإفيه ده عمله من أنهي زاوية، وفي معظم الأحوال بيبقى الإفيه لايق ومظبوط فبيضحك، والحمدلله كل التعليقات اللي بتكتب عني على السوشيال ميديا سواء على صفحتي أو صفحات الآخرين كلها بتبسطني جدًا، لأنها إيجابية وجميلة ومشجعة».

أحمد عبد العزيز يوجه رسالة مؤثرة للفنان توفيق عبد الحميد

واختتم الفنان مداخلته الهاتفية برسالة للفنان توفيق عبد الحميد بعد إعلانه اعتزاله بعد مسلسله الأخير «يوتيرن»، قائلا: «عيد التفكير في الموضوع مرة أخيرة علشان خاطري، وعلشان خاطر الناس اللي بتحبك، ومتحرمناش من إنك تكون موجود معانا».