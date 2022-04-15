«متنمرة الدراما» الطفلة جليلة في الكبير أوي 6: أنا في الحقيقة هادية ومؤدبة

خطفت القلوب بظهورها المميز في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 14 بطولة أحمد مكي، وكعادتها الطفلة ريما مصطفى، تسرق الأنظار بتعبيراتها وآداءها التمثيلي في أي ظهور لها، وهو ما كررته في شخصية «جليلة» بالمسلسل، تلك الطفلة المتنمرة على أبناء الكبير في المدرسة.

جليلة في الكبير أوي 6

كواليس التحضير لشخصية «جليلة» في مسلسل الكبير أوي 6، كانت ممتعة بالنسبة لـ«ريما»، حسبما ذكرت في حديثها مع «الوطن»، معبرة: «كنا بنضحك ونهزر»، إذ استعانت ذات الـ8 أعوام بمشاهدة الأجزاء القديمة من المسلسل والتركيز على تفاصيل العمل لتدخل في أجوائه بجانب مذاكرتها للنص: «عشان أعرف بيتكلموا إزاي».

في البداية حفظت «ريما» دورها في مسلسل الكبير أوي 6، باللهجة الصعيدية، إلا أن رؤية المخرج أحمد الجندي، والذي اختارها للدور، كانت أن تؤدي شخصية «جليلة» باللهجة العادية، مضيفة أنها سعدت كثيرًا بالعمل في مسلسل ناجح ومشهور مثل الكبير، ولاقت إشادات من فريق العمل به: «كانوا بيقولوا عليا هادية ومؤدبة».

ريما: حفظت الدور في يوم وصورت 18 ساعة متواصلة

لم يكن الدور صعبًا على «ريما» وفقًا لحديثها، إلا أن الشاق كان التصوير لمدة يومين، من بينهم 18 ساعة متواصلين: «ده كله واقفين بنصور»، موضحة أنها حفظت النص وتفاصيل الدور كاملة في يوم، كما أن بعض المشاهد تغيرت خلال توقيت التصوير وكذلك النص بها، ولم يؤثر ذلك على تركيزها أو آدائها التمثيلي.

وعن شخصية «جليلة» عبرت ريما مصطفى: «طالعة فيه متنمرة وشريرة للأسف»، إلا أنها سعدت كثيرًا بالعمل في مسلسل الكبير، والنجم أحمد مكي، والمخرج أحمد الجندي، متمنية أن تعجب «جليلة» الجمهور.

وظهرت ريما مصطفى في الموسم الرمضاني أيضًا في إعلان مع النجم كريم عبد العزيز، لأحد المجمعات السكنية الجديدة، بخلاف الأعمال السابقة التي شاركت فيها ولاقت نجاحا وإعجابا من الجمهور، مثل مسلسلي «اللعبة - اللعب مع الكبار» مع هشام ماجد وشيكو، و«خلي بالك من زيزي» مع أمينة خليل، وغيرها من الأعمال.