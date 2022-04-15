المخرج أحمد الجندي: نجاح «الكبير أوي 6» لا يعتمد على أحمد مكي فقط

أكد المخرج أحمد الجندي مخرج مسلسل الكبير6، أن قرار تصوير جزء سادس من المسلسل، لم يكن سهلًا، خوفا من ألا يكون على نفس مستوى الأجزاء السابقة وألا يحقق نفس النجاح الكبير، وبخاصة أن الأجزاء الخمسة الأولى تم تصويرها بشكل مستمر ومتتابع، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار التوقف خوفا من ألا يكون هناك جديد لتقديمه.

بحث مستمر عن الأفكار طيلة 7 سنوات توقف

وأضاف الجندي في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية أية لطفي ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «أكسترا نيوز»: «على مدار كل هذه الأعوام، ومنذ توقف الجزء الخامس، كان هناك تفكير وتجهيز للجزء السادس على فترات متفرقة للتفكير والإعداد، بحثا عن جديد لتقديمه ورسم شخصيات جديدة».

وتابع، أن العمل على الجزء السادس من الكبير بدأ مايو الماضي، مشيرا إلى أنّ هناك حماس من جميع فريق العمل إنتاج وكتابة وإخراج وتصوير والممثلين لعودة العمل بنفس القوة، ومتابعة فريق العمل لردود الأفعال على السوشيال ميديا.

ردود أفعال رائعة

ولفت، إلى أن الجزء السادس من الكبير حقق نجاح في أول أسبوع من عرضه، وردود الأفعال كانت مرعبة، مشيرا إلى أنه يتمنى نجاح الوجوه الجديدة مثل رحمة وحاتم ومصطفى وغريب وظاظا، لأن لديهم موهبة حقيقية ولديهم المزيد لتقديمه.

وأكد، أن مسلسل الكبير لا يعتمد على بطل واحد وشخصية أحمد مكي فقط إنما دائما يعتمد على الشخصيات كفريق عمل متكامل فإلى جانب الكبير وجوني وحزلقوم ارتبط الجمهور ببقية الشخصيات مثل هدية وفزاع وهجرس ودكتور ربيع وهو ما يميز المسلسل.