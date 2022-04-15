مخرج الكبير أوي6: اختيار رحمة أحمد بدلا من دنيا سمير غانم استغرق أشهر

أكد المخرج أحمد الجندي مخرج مسلسل الكبير6، إنّ العمل مع الفنان أحمد مكي مختلف وممتع، موضحًا أن التعاون بينهما بدأ منذ فيلم «إتش دبور»، واستمرّ لمدة 14 سنة، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي يجعل أفراد الفريق في حالة حب للعمل والشخصيات وتتيح لكل شخصية العمل على دورها والإضافة له.

الكوميكس مثلت تحديٍ كبير لـ«الكبير أوي6»

وأضاف أحمد الجندي في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية آية لطفي في برنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ العمل الكوميدي ليس بالعمل السهل، وأن الكوميكس والكوميديا التي نشاهدها يوميا على السوشيال ميديا صعّبت مهمة الأعمال الكوميديا حتى تجاري هذا الكم من الكوميديا وتقدم كوميديا مختلفة.

خبرة طويلة مع الكوميديا

وتابع: «عملي في الكوميديا فترة طويلة أكسبني خبرة التعرف على ما يمكن أن يُضحك أو لا يُضحك بعد المشاركة في العديد من الأعمال منها الناجح ومنها غير الناجح، وجزء كبير من نجاح أي عمل كوميدي يتوقف على الاهتمام بالورق الجيد لأنه العامل الأساسي والأهم، وأن تقوم الكوميديا على الموقف والشخصيات وليس على الإفيهات».

رحمة أحمد بدلا من دنيا سمير غانم

واعترف، بوجود تخوف كبير من استبدال شخصية «هدية بمربوحة»، إذ استمرّ الإعداد للشخصية فترة طويلة، لافتًا إلى أنّ الفنانة دنيا سمير غانم من أعظم الممثلات اللاتي قدمن أعمالا كوميديا: «بالإضافة إلى حب الناس لشخصية دنيا ارتبط الجمهور بشخصية هدية وارتباطها بالكبير والعلاقة التي بينهم، وهو ما صعب مهمتهم باختيار شخصية أخرى تحل محلها».

وأكد، أنّ البحث عن ممثلة تقوم بدور البطولة استغرق أشهر حتى وقع الاختيار على رحمة أحمد، فقد تمّ الاستقرار عليها لتقديم الشخصية منذ أول جلسة قراءة، وأنّ الفنانة رحمة أحمد اجتهدت جدا في أداء الدور وهو ما انعكس على تقبل الجمهور لها والنجاح الكبير الذي حققته الشخصية.