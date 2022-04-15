محمد سلام: غياب دنيا سمير غانم عن الكبير تحدي.. وكنت خايف حتى بداية رمضان

كشف الفنان محمد سلام، تفاصيل عودة مسلسل الكبير أوي، إلى الساحة بعد غياب استمر 7 سنوات، قائلاً: «كنا قلقانين جدًا من فكرة إننا نعمل الجزء السادس، وخاصة إن آخر جزء كان من فترة طويلة، ولما بدأنا كنا متعودين نعمل جزء كل سنة دون توقف، وكنت خايف لحد أول يوم رمضان، وغياب دنيا سمير غانم كان تحديًا كبيرًا».

وأضاف «سلام» خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح» على قناة اكسترا نيوز: «طول ما إحنا شغالين مكناش قلقانين، لأن المسلسل ناجح والناس مستنيينه كل سنة، والحمد لله إننا بنعمل الحاجة اللي الناس بتحبها، لكن دلوقتي كنا خايفين من رجوعنا»، مشددًا على أن عودة المسلسل مثلت تحديًا كبيرًا لفريق العمل.

كنت بقول ليه نرجع لأني كنت خايف

وتابع الفنان: «كنت بقول ليه نرجع، لأني كنت خايف.. الناس حبت كل شخصيات المسلسل، والحمد لله نجحنا، وكنت بقول في نفسي نعمل حاجة جديدة ونشوف حاجة تانية، وكان في أكثر من وجهة نظر، منها إن الناس حبت المسلسل يرجع، وبالتالي رجعنا نعمله تاني».

اهتمام كبير بالاسكريبت والأفكار

وأشار «سلام» إلى أن مخرج المسلسل أحمد الجندي والفنان أحمد مكي بطل العمل، كانا مهتمين بالاسكريبت وأفكار الحلقات: «كان عندنا تخوف إن الضحك كل شوية بيتغير، لأن الحاجات اللي بتضحك دلوقتي مش هتضحك كمان يومين، وإحنا كان لينا ستايل معين بنضحك بيه ومينفعش نعمل شخصيات جديدة وكان لازم نطور في الشخصيات عشان تضحك».

وأكد «سلام» أنه سعيد بردود أفعال الجماهير: «النجاح من عند ربنا، ولما بنصور بنبقى عاوزين نعمل مشاهد حلوة، ومش بنفكر ده هيعلق مع الناس أو ده هيبقى تريند، بنبقى مش عارفين إيه هيعجب الناس وإيه مش هيعجبهم».