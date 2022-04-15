مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 14.. أحمد داود يختار ما بين «ليلى» و«شيرين»

بدأت منذ قليل الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود على شاشة قناة cbc، والتي شهدت كثيرًا من الأحداث، ويتابع الكثيرون حلقات العمل الفني المشوقة وهنا تعرف على ملخص مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 14.

وشهد مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 14، عودة «شيرين» التي تجسد شخصيتها الفنانة يارا عزمي مجددًا إلى «آدم» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، إذ ذهبت إليه وخيرته بينها وبين «ليلى» التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 14

وكان في انتظار «آدم» مفاجأة مدوية في مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 14، بعد أن جاء صديقه «مروان» والحبيب القديم لشيرين إلى المنزل، ليشعر «آدم» بالتوتر بشكل كبير، ولكنه نجح في إبعاد «مروان» عن المنزل قبل أن يكتشف ارتباطه بشيرين.

زين يحاول حل الأزمة

وعلى الجانب الآخر، يذهب «زين» الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين إلى الفتاة التي سُجنت بسبب القضية، واكتشف حدوث تلاعب في أوراق قضيتها ليضطر إلى ترك النيابة العامة من أجل أن يدافع عنها ويخرجها من هذه القضية، ولكن الفتاة كانت قلقة للغاية من توليه الدفاع عنها لأنه من ورطها في القضية وسُجنت بسببه.