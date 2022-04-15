مسلسل سوتس Suits بالعربي الحلقة 13.. آسر ياسين في ورطة

شهدت حلقة أمس من مسلسل سوتس بالعربي، التي تم عرضها على شاشة قناة cbc، كثيرًا من الأحداث التي فاجأت الجمهور وتفاعلوا معها بشكل كبير، وهنا تعرف على ملخص أحداث مسلسل سوتس Suits بالعربي الحلقة 13.

وشهد مسلسل سوتس Suits بالعربي الحلقة 13 مواجهة بين «آدم» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داوود، و«ليلي» التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد، حيث بدأ الأمر حينما طلب «آدم» من ليلى أن يخرج هو وهيا مع حبيبته وصديقها لكى تطمئن حبيبته أنه ليس على علاقة بـ«ليلي» وبالفعل وافقت.

مسلسل سوتس Suits بالعربي الحلقة 13

وذهب «آدم» وحبيبته و«ليلى» وصديقها لأحد المطاعم، وخلال جلوسهما ظهرعلى «آدم» علامات غيرته على «ليلى» وانفعل على صديقها وهو الأمر الذي اكتشفته حبيبته وسبب أزمة بينهما.

وبعد هذا الأمر ذهبت «ليلي» لـ«آدم» لتعترف له بحبها، ولكن رد فعله كان عنيف تجاهها لأنه سبق وطلب منها الارتباط ورفضت هذا الأمر، وبعد رد فعله طلبت منه ألا يتعامل معها مرة أخرى.

أما على الجانب الآخر، فشهدت الحلقة أزمة لـ«زين» الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، حيث أنه كان يعمل وكيل نيابة لسنوات مع أحد القضاه، وهذا القاضي مرشح لمنصب مهم، ولهذا فقد استعانوا بشهادة زين عنه.

ولكن الأزمة أن هذا القاضي متورط في قضية قديمة يعرف «زين» تفاصيلها بالكامل، واذا لم يدلي بشهادته سيتورط معه.